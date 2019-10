LUFTAMBULANSE: Et fly fra Luftambulansetjenesten fotografert i Tromsø ved en annen anledning enn hendelsen omtalt i denne saken. Foto: Frode Hansen / VG

Flyplass avviklet nattevaktordning: Ambulansefly måtte snu

Luftambulansen fikk ikke lande på Kristiansand lufthavn for å hente en pasient. Personen måtte i stedet kjøres til Oslo.

I 01-tiden natt til lørdag sirklet et ambulansefly over Kristiansand lufthavn på Kjevik. På bakken sto en ambulanse med en pasient som skulle sendes til behandling i Oslo.

Flyplassen er normalt ikke åpen om natten, men i nødstilfeller blir nødvendig bemanning tilkalt på kort varsel. Denne gangen var ikke mannskap til brann- og redningsvesenet på flyplassen tilgjengelig. Dermed kunne ikke ambulanseflyet lande, og måtte vende tilbake til Gardermoen uten pasienten.

Tidligere hadde brann- og redningsmannskapet på flyplassen en vaktordning, slik at det alltid var personell tilgjengelig på kort varsel om natten, om det skulle være nødvendig å åpne flyplassen.

Denne ordningen ble avviklet i august i år. Nå er man i stedet nødt til å håpe at man får tak i noen ved behov. Hadde hjemmevaktordningen fremdeles eksistert ville trolig ambulanseflyet kunne ha landet på Kjevik.

– Hadde man fått tak i personell, hadde flyplassen vært åpen, sier Kristian Løksa, kommunikasjonssjef i Avinor, til VG.

– Ikke behov

Ifølge Løksa har det vært to hendelser hvert år i 2016, 2017 og 2018 hvor det har vært behov for å åpne Kristiansand lufthavn utenfor åpningstid. Hendelsen natt til lørdag er første gang flyplassen har fått forespørsel om å åpne om natten etter at hjemmevaktordningen ble avviklet.

– I sommerhalvåret er ikke Kristiansand lufthavn bemannet på nattestid, så hvis det kommer henvendelser, må man kalle inn personell. Det lykkes man ikke raskt nok med i natt, sier Løksa.

Kristian Løksa, kommunikasjonssjef i Avinor Foto: Stella Bugge / VG

– Hvorfor avsluttet dere hjemmevaktordningen på Kjevik?

– Man har ment at det ikke var behov for en slik ordning, sier Løksa.

– Er det en fare for at liv kan gå tapt når luftambulanser må snu, slik det skjedde i Kristiansand?

– Vi har den beredskapen vi har avtalt med helseforetakene at man skal ha.

Kjørt til Oslo

Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, sier til VG at pasienten ble fraktet tilbake til Kristiansand sykehus, før vedkommende ble kjørt i ambulanse til Oslo. Hun forteller at flyplassen vanligvis blir åpnet om natten, når det trengs.

– Vi vet at de ikke har vaktordning etter stengetid, men at de stort sett klarer å åpne, sier Svendsen.

Hun kan ikke gi opplysninger om pasientens tilstand.

Ifølge Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten, er det vanlig at Avinor åpner flyplasser når de ber om det. Han vil ikke kommentere hendelsen på Kristiansand lufthavn, men sier at den vil bli tatt opp hos Luftambulansetjenesten over helgen.

– Vi kommer til å diskutere dette på mandag, når folk er tilbake på jobb, sier Haarvik.

