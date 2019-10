OSLO VÅKNER: Her stiger Akershus festning ut av tåken en tidlig vintermorgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I natt får du en time mer på øyet

Så er vi der igjen, i natt blir det vintertid. Da blir det lysere når du skal på jobb og mørkere når du skal hjem. Og så får du sove en time lenger i natt.

Det er natt til søndag at klokken igjen stilles tilbake til vintertid i Norge og over 70 andre land. Men ta det med ro, har du en smarttelefon fikser den dette selv når klokken blir 0300 i natt.

Det har likevel ikke alltid gått på skinner. I 2010 forsov mange europeiske iPhone-brukere på grunn av en feil i telefonens programvare.

Men dette har blitt fikset og bruker du mobilen som vekkerklokke skal du altså ikke behøve å bekymre deg. Klokken på mikroen, stekeovnen, i bilen eller den du har på armen kan derimot trenge justering.

Ordning for fall?

EU-kommisjonen foreslo i fjor høst å slutte med sommertid, saken er ennå ikke ferdig behandlet. Det er ventet at Norge vil følge etter dersom EU kutter sommertiden. En eventuell endring vil trolig skje i 2021.

Siden hvert medlemsland kan få bestemme om de vil fortsette med sommertid eller ikke, kan forslaget innebære økte tidsforskjeller i Europa.

En forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen ønsker nå å undersøke hva nordmenn mener.

– Vi vet at meningene er delte. Mange er forbannet over forslaget om å avvikle sommertid, mens andre synes det er kjempebra. Nå vil vi vite hva flertallet mener, sier professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen til NTB.

Bjorvatn leder Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og er ansvarlig for undersøkelsen. Han håper så mange som mulig vil gå inn på lenken www.sovno.no for å si sin mening.

– Vi håper at mer enn 20.000 nordmenn besvarer undersøkelsen. Jo flere svar, jo lettere blir det å konkludere når det gjelder hva nordmenn mener, sier Bjorvatn.

Da EU gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2018, svarte 84 prosent at de ønsket å skrote sommertiden.

Og slik var det før

Det er faktisk vintertiden som regnes som normaltid. Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940-45, 1959–1965 og så hvert år siden 1980.

I gamle dager var det fire minutter forskjell mellom Drammen og Oslo. Mellom Bergen og Oslo var tidsforskjellen 22 minutter. Slik var det helt frem til slutten av 1800-tallet, da vi fikk én felles tidssone i Norge.

Forskjellen mellom Sognefjorden og Vardø, det østligste og vestligste punktet, kunne være helt opp til en time og 47 minutter.

Publisert: 26.10.19 kl. 08:22







