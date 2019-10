SLITSOMT: Bakkevig synes det er litt trøblete å fjerne forsidene av skuffene hver gang hun skal kle på seg. Foto: PRIVAT

Finn-annonse tar av i sosiale medier: - Vi er nok ikke de eneste som sliter

Julia Beatrice Bakkevig (21) og Elena Alexandra Stokkeland (20) er trolig ikke de eneste som har klødd seg i hodet under montering av flatpakkede møbler.

«Fremsiden av skuffene faller ut hver gang du åpner dem, den ene planken har en svært knekk i seg, en annen planke er festet med gummistrikk og alt ser egentlig bare skikkelig teit ut», skriver Bakkevig i Finn-annonsen som hun la ut tirsdag.

Der ber hun innstendig om at noen kommer og henter kommoden, som åpenbart ikke ble som den skulle.

– Jeg la ut annonsen for å tulle med vennene mine, men kommoden ser faktisk sånn ut. Drømmen er at noen faktisk bare kommer for å ta den med seg, sier 21-åringen til VG.

Det var i august i år at de to venninnene fra Bergen brettet ut bruksanvisningen og begynte på monteringsarbeidet. I to dager jobbet de to, som studerer i Oslo, med skruer, hyller og sponplater - overbeviste om at den beste økonomiske løsningen var å fikse det selv.

– Jeg husker at jeg sa at det var noe terapeutisk ved det å bygge møbler før vi begynte. Litt som å bygge Lego. Da vi var ferdige var det ganske tydelig at det hverken var terapeutisk eller som å bygge Lego, sier Stokkeland.

LØSNINGSORIENTERT: Bakkevig har tatt i bruk en rekke hjelpemidler for at kommoden ikke skal falle sammen. Foto: Privat

Anbefaler ikke syltestrikk

Kommunikasjonsrådgiver Troels Normann Mathisen i Ikea sier at de er kjent med at montering av møblene deres kan være utfordrende for noen. Samtidig er det sjeldent at de får henvendelser der ting har ballet på seg slik som i dette tilfellet.

– Her ser det absolutt ut som de har kommet skjevt ut fra start, og kanskje ikke truffet mål helt. Men de skal virkelig ha for å være løsningsorienterte, selv om vi ikke anbefaler å bruke syltestrikk som en del av monteringen av møblene våre, skriver han i en e-post etter å ha sett på bildene.

– Av bildene ser det ut som monteringsanvisningen ikke ble fulgt, hverken til punkt eller prikke, men konkret hva som har gått galt kan jeg ikke si. Men at de burde ha invitert en mer erfaren venn litt før, hadde sikkert vært lurt. Og når de skal til oss og kjøpe seg nytt kjøkken, kan det hende at det er lurt å kjøpe inklusiv montering, skriver han videre.

OPTIMISTER: Julia Beatrice Bakkevig (t.v.) og Elena Alexandra Stokkeland på vei hjem fra Ikea i sommer. Foto: Privat

Flere henvendelser

Til tross for at resultatet ble noe stusselig har Bakkevig oppbevart klærne sine i kommoden i to måneder.

– Det eneste problemet med den er at jeg må fjerne forsiden av skuffene hver gang jeg skal ha noe av det som ligger i den, forteller hun.

Til tross for at deler av kommoden er festet med gummistrikk, og noen av platene er knekt, sliter hun ikke med å argumentere for at den er et godt valg for en eventuell ny eier:

– For det første er den ferdig montert, for det andre har den sjarm og for det tredje vil den skille seg ut.

Siden annonsen ble publisert for fire dager siden har henvendelsene vært mange, men det var først da instagram-kontoen «omgjustdont» med 190.000 følgere delte den lørdag morgen, at det tok helt av.

– Jeg ble vekket av meldinger i dag. Mange har takket meg for underholdningen, mange har kommet med løsninger og noen har også tilbudt seg å komme og fjerne den. Men disse har også gjerne ønsket å ta en kaffe med meg i samme slengen, og det er jeg ikke interessert i, sier Bakkevig.

SJARM: Kommoden er noe helt for seg selv. Foto: Privat

– Ubrukelig

Flere har også kommet med mindre hyggelige kommentarer, men dette går ikke inn på de to venninnene.

– Det høres jo helt ubrukelig ut, men vi har selvironi, sier Bakkevig.

– Det er jo ganske morsomt at to 20-åringer ikke klarer å bygge en IKEA-kommode, legger venninnen til.

Begge er opptatt av å understreke at annonsen egentlig var ment som en spøk.

– Vi er nok ikke de eneste som sliter med å sette opp Ikea-møbler, så dette er noe man må snakke om, sier Bakkevig og ler.

Hun er tydelig på at hun ikke vil begi seg ut på et nytt monteringseventyr igjen med det første. Venninnen Stokkeland er imidlertid litt mer optimistisk:

– Etter litt tid skal jeg gi det et nytt forsøk.

PS! Sent lørdag kveld har Ikea tilbudt å sende reparatører hjem til de to venninnene for å fikse kommoden.

