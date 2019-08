BYRÅDSLEDERKANDIDAT: Listetopp Harald Victor Hove for Høyre i Bergen. Foto: Terje Bringedal, VG

Høyre-topp i Bergen ber om bompenge-fortgang: – Folk er forsynt

Høyres toppkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, ber regjeringen om å snarest finne en løsning på bompengestriden. – Vi vil tilbake til å drive valgkamp, sier han.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Høyre har slitt med å finne formen i statsminister Erna Solbergs (H) hjemby, og lå nede på 16 prosent på VGs partibarometer for juni. Dersom dette hadde blitt valgresultatet, ville det vært det svakeste siden 1991, da Høyre fikk 18 prosent.

På Respons Analyses siste måling for landets nest største by, gjort for VG og Bergens Tidende, er partiet igjen under 20-tallet og får en oppslutning på 19,5 prosent.

Hove legger en del av skylda på Solberg-regjeringen, som trass i måneder med forhandlinger ikke ser ut til å være i nærheten av noen løsning på bompengestriden.

– Når nasjonale saker får dominere, forsvinner de lokale sakene. Det opplever vi at velgerne i Bergen svarer på med å sette seg på gjerdet, sier toppkandidaten til VG.

– Hvis «noen» hadde blitt ferdige med å forhandle snart, hadde det vært en fordel. Vi får knapt hatt en debatt om lokale saker i det som føles ut som et kvarter i Bergen før vi går rett tilbake til å diskutere bompenger. Det er fullstendig altoverskyggende.

les også Bompengepartiet faller – rekordmåling for MDG i Bergen

– Folk er lei

Hove trekker frem en rekke saker han gjerne skulle diskutert fremfor bompenger, deriblant skolepolitikk og eiendomsskatt. Og han mener velgerne er enige med ham.

– Når vi går på husbesøk er det aldri noen som spør oss om bompenger. Isteden trekker de fram andre saker som har havnet i skyggen som de gjerne ville hørt mer om. Folk er forsynt og vil diskutere andre ting, sier Hove.

– Min klare oppfordring er derfor: Bli enige så vi kan drive valgkamp!

Full splid

Årsaken til at bompengeforhandlingene trekker ut, er den sterke uenigheten mellom Venstre og Frp.

Frp-leder Siv Jensen sa søndag at landsstyret hennes hadde sagt ja til en skisse til løsning på bompengestriden, og slo fast at hun nektet å forhandle mer om saken.

Onsdag fikk Venstres stortingsgruppe endelig se hele bompengeskissen, som de sa klart nei til. Venstre-representant Abid Raja ga den terningkast én og sa at stortingsgruppen isteden hadde gitt partileder Trine Skei Grande en «godtepose» med nye tiltak hun skulle foreslå for KrF, Høyre og Frp.

les også Dette betyr bompengeskissen for bilistene

Hove vil ikke si hvem han mener bør endre standpunkt.

– Jeg har full forståelse for at dette er vanskelige forhandlinger. Det er fire ulike partier som har sine ulike tilnærminger til dette, som skal sette seg ned rundt et bord og finne en løsning. Jeg regner med at Erna drar dette i land, og har full tillit til henne, sier han.

Vil ha friske penger

Ordførerkandidaten vil ikke blande seg inn i hva som bør bli konklusjonen på bompengeforhandlingene. Han vil imidlertid ønske friske penger til vei- og kollektivsatsingen i Bergen velkommen hvis det blir løsningen.

– For oss i Bergen er det viktigst med en balanse. Vi må ha mer statlig finansiering til å bygge ut kollektivtransporten i Bergen, samtidig som vi trenger muligheter til å redusere bompengenivået ettersom bilistenes regning er altfor høy. Får vi til det er vi fornøyde, sier han.

– Uavhengig av som kommer ut av forhandlingene må vi gjøre jobben selv lokalt. Vi må trimme og rydde opp i bypakken uansett hvor mye penger som kommer fra sentralt hold, legger han til.

les også Høyre i Oslo og Bergen vil gi tre timers bompause

Bybanekrangel

Et av prosjektene Høyre vil trimme i, er bybaneutbyggingen til Åsane i Bergen. Partiet har gått inn for at den bør gå i tunnel istedenfor over Bryggen i sentrum slik det Ap-ledede byrådet har vedtatt.

Ap mener denne løsningen er to milliarder dyrere enn å bygge over Bryggen, og hevder Høyre kan bli torpedert av egen regjering hvis den endelige bompengeløsningen blir slik den var skissert i helgen.

– Hvis det stemmer at regjeringen krever store kostnadskutt for bybanen til Åsane, betyr det i alle fall at regjeringen setter en endelig for Bergen Høyres viktigste valgkampløfte, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til VG.

– Hvis ikke må de i så fall øke bompengene betraktelig.

BYRÅDSLEDER: Arbeiderpartiets Roger Valhammer. Foto: Terje Bringedal, VG

Hove avfeier at Høyre er avhengige av penger fra regjeringen for å oppfylle valgløftene sine i Bergen. Han viser til en ny NHH-rapport der det slås fast at bybanen kan bli 2,7 milliarder kroner billigere med tunnelalternativet.

– Dessverre har vi ikke fått utredet dette alternativet skikkelig siden Ap hestehandlet bort denne saken for fire år siden, sier han.

– Vi mener det er ganske pussig at Ap begynner å snakke om å bygge en helt ny trasé til en annen bydel når de ikke greier å bygge bybane hele veien til Spelhaugen engang, sier Høyres toppkandidat.

les også Fanget i en bomring: Knallhard kamp om makten i Bergen

Han legger til at Høyre er åpne for å diskutere alternativer til bybane til Åsane dersom tunnelløsningen blir for dyr. Å bygge over Bryggen er uansett uaktuelt for partiet.

– Vi vil prioritere å fullføre bybanen til Fyllingsdalen, og utbygging av Nordhordlandstunnelen, foran bybanen til Åsane. Vi er ikke låst til en skinnegående løsning, og vil vurdere bedre busstilbud hvis det er enklere og bedre, sier han.

Publisert: 22.08.19 kl. 23:03