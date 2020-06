Kaffe ble funnet hardt skadet utenfor sitt hjem på Simensbråten i Oslo. Foto: Privat

Katten «Kaffe» (13) ble funnet hardt skadet – Skrekkelig

Katten måtte avlives etter massive skader.

– Jeg har grått siden hendelsen fant sted. Jeg er helt tom og sjokkert. Det er så skrekkelig. Jeg skjønner ikke at det går an, sier katteeier Line Støtvig til VG.

Natt til lørdag fant hun og samboeren katten Kaffe (13) hardt skadet utenfor familiehuset på Simensbråten i Oslo.

Katten hadde problemer med å reise seg opp på alle fire og haltet.

– Kaffe var tydelig preget av hendelsen, forteller eieren.

De oppsøkte en døgnåpen dyreklinikk for å få svar på hva som hadde hendt med katten.

– Veterinæren sa at dette var mistenkelige skader og ville holde henne over natta for å ta blodprøver og røntgen, sier hun.

Dagen etter ble de oppringt av dyreklinikken. Veterinæren som behandlet Kaffe mente at skadene kunne være påført av et menneske, sier hun.

Katten kan ha blitt holdt i halen og stukket flere titalls ganger.

– Jeg fikk helt sjokk og begynte å gråte, sier Støtvig.

– Jeg har snakket med naboer og det er ingen som verken har sett eller hørt noen ting.

– Kan være en annen årsak

– Vår vaktveterinær mente det med relativt stor sannsynlighet var menneskeskapt da det var cirka 50 stikkskader som var veldig like av størrelse. Vi må allikevel være åpne for at det kan være en annen årsak til sårskadene, sier Rune Næverdal, daglig leder ved Empet Skedsmo dyreklinikk, til VG.

– Kaffe lå inne i nesten to døgn med intensivbehandling, men skadene var så store at den ikke responderte på behandling. Kaffe mistet etter hvert følelsen i bakbena, og mandag besluttet vi at hun skulle få lov til å slippe, sier han.

Støtvig har bestemt seg for å anmelde hendelsen til politiet og har også vært i kontakt med Mattilsynet.

– Hvordan ville du beskrive katten Kaffe?

– Den var helt fantastisk og verdens snilleste. Den har bare vært tillitsfull og god. Det er så trist, meningsløst og forferdelig at jeg ikke har ord, sier Støtvig.

Tina Strandheim er leder for den ideelle dyrevernorganisasjonen Potespor i Hjertet. Hun forteller at de sjelden mottar henvendelser som angår grov dyremishandling.

– De fleste slike saker går direkte til politiet og Matttilsynet. De sakene vi blir mest kontaktet for, omhandler vanskjøtsel og tilfeller der eier og pårørende rett og slett har sviktet dyrene sine, sier Strandheim.

«SJELDEN»: Tina Strandheim, leder for den ideelle dyrevernorganisasjonen Potespor, sier det er sjelden de mottar henvendelser som angår grov dyremishandling. Foto: Privat

Strandheim mener det er vondt å lese om det som har skjedd med Kaffe.

– Det her er et dyr som har følelser og kjenner smerte på samme måte som vi mennesker som gjør, sier hun.

