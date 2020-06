TRE I SNITT: Forslaget til Turid Kristensen og kollega Mathilde Tybring-Gjedde, som skal fremmes i Høyres programkomité, går ut på at alle elever som har under tre i snitt skal ha rett på en individuell vurdering og få et tilbud om et tilpasset skoleløp av kommunene og fylkeskommunene. Foto: Trond Solberg

Høyre vil gi elever med lave karakterer skole-garanti

Skolepolitikere Turid Kristensen (H) og Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener for mange elever dropper ut av videregående skole. Løsning: Individuell vurdering og tilpasset skoleløp.

Til tross for at rekordmange fullfører videregående i dag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at frafall fortsatt er et problem i Norge.

I perioden 2013–2019 var det nærmere 8000 elever som startet på videregående med lavere enn tre i karaktersnitt. Kun 20 prosent av disse fullførte skolen på tre år, mens nesten 40 prosent droppet ut.

– Det er behov for at vi begynner å tenke litt annerledes for å sikre elevene rett til å fullføre videregående, ikke bare rett til å begynne på videregående, sier Turid Kristensen til VG.

STOR SJANSE FOR FRAFALL: Mathilde Tybring-Gjedde sier at det er 50 prosent sjanse for frafall dersom en elev har tre i snitt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– For dårlig tilbud i dag

Sammen med Mathilde Tybring-Gjedde (H) skal Kristensen fremme et forslag om endring av retten til videregående opplæring i Høyres programkomité.

– Kommunene sender fra seg ungdomsskoleelever som ikke er forberedt for treårig videregående opplæring. I dag finnes det for få alternative tilpassede løp for den enkelte. De faller mellom to stoler, sier Tybring-Gjedde.

Til tross for at det tilbys tilpassede studieløp til enkelte elever per i dag, skjer det sporadisk rundt omkring i fylkene.

Høyrepolitikerne mener at det er på tide med en nasjonal lovgivning for at alle norske kommuner og fylkeskommuner tar på seg en felles plikt for å hjelpe elever som sliter med svake karakterer.

Fra et mellomår til grundigere opplæring i fag

Tilpasset skoleløp kan bety mange ting.

– Eksempelvis kan man danne klasser der man kombinerer grunnskoleopplæring, språkopplæring og videregåendefag over flere år, sier Tybring-Gjedde.

– Det kan også være et forberedende videregående år med for eksempel fokus på sosial mestring, lærekandidatordninger, yrkesfaglige retninger eller muligheten til å ta videregående opplæring over flere år.

I tillegg må elever som ikke er kvalifisert til å starte på videregående skole bestå obligatoriske fag som norsk, matte og engelsk før de kan gå videre i faget. Dette forslaget er i tråd med Lied-utvalget som kom med sin rapport om videregående opplæring før jul.

– Men dersom en elev fortsatt insisterer på å starte på en alminnelig treårig videregående opplæring, skal de ha anledning til det.

Mener en slik omlegging er nødvendig

NØDVENDIG: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier at regjeringen jobber med en ny reform som blant annet skal bli bedre tilpasset hver enkelt elev. – Tybring-Gjeddes forslag er et eksempel på den typen tiltak vi vurderer i den kommende stortingsmeldingen om videregående opplæring, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

Kristensen og Tybring-Gjedde håper forslaget kan være et innspill når regjeringen skal legge frem en stortingsmelding i løpet av 2021.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier til VG at videregående opplæring er enda viktigere nå enn tidligere da langt flere jobber krever mer skole.

– Når vi vet at det hvert år begynner elever i videregående opplæring som vil få problemer med å gjennomføre, så er denne omleggingen nødvendig, ja, er Melbys kommentar til forslaget.

Hun sier at det er lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet at så mange som mulig fullfører.

– Er dere villige til å legge ut en større kostnad for å få til en slik endring?

– Vi må være villige til å betale litt ekstra en periode i starten, for å høste fruktene av det senere. Men som sagt har vi ikke landet på hva vil vi gjøre eller hvordan vi vil gjøre det. Vi tar med oss alle gode innspill inn i arbeidet med stortingsmeldingen som skal få flere til å fullføre videregående opplæring. Så får vi se hva vi ender opp med.

