E18-striden: Vedum ber Hareide droppe motorvei

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringen høre på den lokale motstanden og droppe utbygging av ny E18 fra Lysaker til Høvik i Bærum.

Noe av det siste Stortinget gjorde før sommerferien, var med et solid flertall, inkludert Ap, å vedta bygging av den nye motorveistrekningen mellom Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum – og til Ramstadsletta på Høvik i Bærum.

Men de rødgrønne byrådspartiene i Oslo og fylkesråd-partiene i Viken har nektet å gi den nødvendige lokale økonomi-garantien som kreves for å delfinansiere og bygge vei- og tunnelprosjektet som fullt utbygget er kostnadsregnet til rundt 40 milliarder kroner.

– Her blir det brukt i overkant av 40 milliarder kroner for at folk skal komme raskest mulig på hytta fredagskvelden og at forretningsadvokaten skal ta sin store Tesla til jobben, istedenfor å ta toget, sier Vedum til VG.

Han ber samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og regjeringen høre på den lokale motstanden og droppe prosjektet.

– Vi vil ikke bygge det ut. Vi vil heller satse mer på kollektivt, sier han.

FYSISK MØTE: I drøyt en time møtte Knut Arild Hareide blant andre Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh (helt til venstre), fylkesrådsleder Tonje Brenna (nr. 2 fra venstre) og samferdselsbyråd Arild Hermstad (nr. 3 fra venstre) i et varmt møterom i Samferdselsdepartementet torsdag forrige uke. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Tror på omkamp

Et møte hos samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) torsdag forrige uke, kan ha ført de lokale partene og regjeringen nærmere en utbygging.

Sp-lederen tror likevel at E18-utbyggingen kan stoppes, siden de folkevalgte lokalt tidligere har vist så stor motstand.

– Det er fortsatt diskusjon. I de fleste sammenhenger ønsker fylker store samferdselsprosjekter, men her skal man tvinge et stort samferdselsprosjekt på fylker som ikke vil ha det. Knut Arild Hareide, Jonas Gahr Støre og Erna Solberg bør spørre seg selv om det er så lurt, sier Vedum.

Hareide: Uenig

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver i en e-post til VG at han er uenig i Trygve Slagsvold Vedums beskrivelse.

– Sp har jo i lang tid vært for dette prosjektet, men har snudd nå. Dette prosjektet er jo nettopp ønsket av et flertall i Oslo, Asker og Bærum. Jeg tror den eneste grunnen til at Vedum er imot prosjektet er at det er et byutviklingsprosjekt i Bærum i nærheten av Oslo.

Hareide skriver at dette i realiteten er et byutviklings- og kollektivprosjekt – et veiprosjekt for fremtiden og del av en helhetlig transportløsning for hovedstadsregionen.

– Dette er et prosjekt som Oslo har fått i Bjørvika, og som de også ønsker seg på Filipstad. E18 Lysaker – Ramstadsletta er et moderne og kapasitetssterkt kollektiv- og sykkelveinett. Slike prosjekt vil gi lokalmiljøene renere luft og mindre støy. Det unner jeg både innbyggere i Oslo og i Viken – som bor i slike tett befolkede byområder, sier Hareide.

KOLLEKTIV: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at flere kan ta kollektivtrafikk mellom Oslo og Bærum. Foto: Trond Solberg

Venstres Ola Elvestuen ber Vedum først se nærmere på hva Senterpartiet selv har gjort lokalt i gamle Akershus.

– Det er den brede enigheten på tvers av partiene som har gjort oss i stand til å løfte hele kollektivtilbudet i Oslo og Akershus (nå Viken) de siste 15 årene. Nå må vi fullføre de siste prosjektene. Da kan ikke hvert parti plukke vekk biter av en helhetlig samferdselspakke etter eget forgodtbefinnende, sier Elvestuen til VG.

Han minner om at Senterpartiet i Akershus tidligere har gått inn for ny E18 som en del av helheten i Oslopakke 3.

Elvestuen har bakgrunn både som klima- og miljøminister i Solberg-regjeringen og som samferdselsbyråd i Oslo. Nå er han stortingsrepresentant i finanskomiteen.

fullskjerm neste E18 Vestkorridoren, mot Høviktunnel.

Venstre ut mot MDG

Da saken var oppe i Stortinget stemte både Senterpartiet, Rødt, SV, størsteparten av Frps gruppe og MDG mot utbygging.

Elvestuen er spesielt forundret over MDGs motstand.

Han minner om at MDG tidligere har gått inn for Oslopakke 3, der ny E18 er en del av samferdselspakken.

Elvestuen har fulgt prosessen siden 2002.

– Jeg reagerer på at MDG og byrådet i Oslo samt fylkesrådet i Viken bryter den gode tradisjonen rundt Oslopakke 3 med tverrpolitiske, omforente løsninger om felles, gode klima- og samferdselsprosjekter. Her er det viktig å se helhetlig på hva som samlet er til beste for Oslo-regionen. Jeg opplever ikke at MDG gjør det, sier Elvestuen til VG.

– Nå er det Fornebubanen og E18 sin tur – som to viktige deler av en samferdselspakke det har vært samling om i flere år, sier Elvestuen.

FORSVARER E18: Ola Elvestuen svarer Senterpartiet og MDG. Foto: Runa Victoria Engen

– Har blitt et motorveiparti

– Har ikke MDG selv et ansvar for at ny E18 fortsatt er inne i Oslopakke 3 – så lenge partiets representant i styringsgruppen har gått inn for pakken tidligere?

– Jo, og i 2016 vant vi i MDG en viktig seier for miljøet da vi fikk begrenset motorvei-drømmen til den blåblå regjeringen. Vi styrket kollektivsatsingen, halverte motorveien mellom Oslo og Asker, og utsatte store deler av motorveien, sier MDGs byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad.

Hermstad sier at regjeringen nå vil bryte denne enigheten fra 2016.

MØTE: Før helgen var MDGs Arild Hermstad i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide forrige uke. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

MDG sier de har bedt regjeringen legge frem et forslag til en ny E18-utbygging som ikke øker trafikk og klimagassutslipp, som de ble enige om i 2016. Hermstad sier at staten så langt ikke har klart å gjøre dette.

Han mener at Venstre har sviktet som miljøparti og at de går mot lokaldemokratiet i denne saken.

– At Venstre og Elvestuen mener vi skal kompromisse med miljøet og bygge mer motorvei inn til Oslo, overrasker dessverre ikke. Venstre har blitt et motorveiparti, sier han.

Publisert: 29.06.20 kl. 21:54

