KOMMER SEG INN: Kivilompolo grensestasjon er en av grenseovergangene i Finnmark. Foto: Magne Kveseth/Altaposten

Minst 26 utenlandske statsborgere har kommet seg ulovlig inn i Norge i sommer

OSLO/ALTA (VG/ALTAPOSTEN) Siden 1. juni har 26 utenlandske statsborgere via Finnmark, kommet seg ulovlig inn i Norge. Det viser tallene VG har fått tilgang til.

Oppdatert nå nettopp

Siden statsminister Erna Solberg sto på talerstolen 14. mars og ga Norge sjokkbeskjeden: «Ingen får reise inn i Norge, og alle vil bli avvist ved grensen», har ikke utenlandsk statsborger, uten lovlig opphold, hatt lov til å reise inn i Norge.

Den første oppmykningen kom i juni, hvor de nordiske landene, med unntak av Sverige, får komme inn. På pressekonferansen i dag ble det kjent at regjeringen fra og med 15. juli åpner opp for reiser uten karantene til og fra alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg. Det åpnes også opp for reiser til de tre sørligste regionene i Sverige – Kronoberg, Skåne og Blekinge.

Tallene som VG har hentet inn fra de ulike politidistriktene ved grensen viser at det siden 1. juni og frem til 7. juli, har det kommet inn 21 utenlandske statsborgere i Finnmark, fem har også kommet seg inn i Finnmark, men ble bortvist av Troms politidistrikt.

Mandag denne uken dukket det plutselig opp fire tyskere på en Coop-butikk i Finnmark.

– Dette var en tysk familie med to voksne og to barn som var på vei inn i Norge, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt Stein Kristian Hansen til VG.

– Vi ser en økning nå i ferien. Vi prøver å sjekke de meldingene vi får inn, noen av dem har lovlig opphold mens andre er turister. Disse blir bortvist via Finland, sier Hansen til VG.

Kjøpmann Asgeir Knutsen har sett mer politiaktivitet Bunnpris Gourmet Bossekop Foto: Bjørn Martin Lyng/Altaposten

På nabobutikken Bunnpris i Alta, har kjøpmann Asgeir Knutsen lagt merke til politiaktiviteten i området.

– Jeg har fått det med meg i mediene, og vi er obs om det skulle være et tilfelle her. Vi legger merke til om folk er tilreisende turister, men foreløpig har det bare vært dansker og finner. Jeg har ikke vært borti svensker eller tyskere enda, forteller Knutsen.

Han tror de ansatte på butikken vil kunne håndtere ulovlige gjester, selv om det ikke er gått gjennom rutiner på det.

– Jeg har ikke snakket om det tidligere, men jeg tror de er veldig obs på det de også. Det er klart at vi også må ta vare på oss selv i forbindelse med smitte, det er litt det vi tenker på. Vi har veldig konkrete til de ansatte i forhold til smitte og å passe på seg selv.

På spørsmål fra VG om hvor mange utenlandske statsborgere som har kommet seg inn i Norge svarer Øst politidistrikt følgende:

– Øst politidistrikt har kun noen få saker på utlendinger som er bortvist etter å ha kommet seg inn i Norge – våre bortvisninger skjer på grenseovergangsstedene.

Nordland og Trøndelag rapporterer null, og innlandet har ikke dette som en egen rapporteringskategori.

Svein Arne Midtli, avsnittsleder på Storskog grensestasjon i Finnmark politidistrikt, svarer følgende på spørsmålet om de har kontroll på grensene.

– Politiet har grensekontroll på alle våre grenseoverganger, både stasjonære kontroller og stikkprøvekontroller, i tillegg har vi hatt økt fokus på personkontroller rundt om i politidistriktet. Kontrollene er kunnskapsstyrte og vi har samarbeid med Tollvesenet. Vi kan på kort varsel endre kontrollene dersom ny kunnskap tilsier det, sier han.

Begrenset med ressurser

Politiinspektør i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo, forteller at de fem personene som de har loggført at kom seg inn i landet, kom seg inn via grensen i Finnmark, men at de er loggført i Troms fordi det var Troms som fjernet dem.

– De kom over finsk grense i Finnmark, ble bortvist av politiet i Finnmark, men dro ikke ut av landet som de var pålagt. Så kom de til Troms, og ble fanget opp av oss, og utreisekontrollert ut over grensen på Kilpisjärvi, sier Skogmo.

Midtli mener dette viser at samarbeidet mellom de ulike distriktene fungerer.

– Vi har begrenset ressurser med tanke på å eskortere bortviste ut av landet, sier han.

Finnmark politidistrikt er usikker på om de fem personene som Troms har registret, også er en del av statistikken til Finnmark.

– Det er imidlertid mer enn 200 grensepasseringssteder i Norge. Noen har svært få mens andre har flere tusen passeringer i døgnet. Politiet har ikke kapasitet til å være til stede på alle grenseoverganger inn til Norge hele døgnet alle dager. Vi er til stede på vår grense mot Finland store deler av døgnet. I perioder har vi sporadiske kontroller på grensen og i grensenære områder til ulike tider. Vi mener derfor vi har relativt god kontroll på trafikken over grensen, sier Skogmo.

I slutten av juni skrev VG hvordan utenlandske turister venter til riksgrensen fra Sverige til Norge blir ubemannet for så å kjøre inn til Lofoten.

Turistene, som antageligvis kommer fra ulike EU-land, krysser riksgrensen mellom Sverige og Norge på Bjørnfjell mens grensen er ubemannet om natten.

– Jeg synes rett og slett ikke noe om det i det hele tatt, vi er oppriktig bekymret, sa Rune Edvardsen, ordfører i Narvik kommune til VG i slutten av juni.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med VGs samarbeidsavis Altaposten.

Publisert: 10.07.20 kl. 19:09 Oppdatert: 10.07.20 kl. 19:27

