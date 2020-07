Regjeringen åpner for kjærester og familiemedlemmer

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge. Også fra land utenfor EU og EØS. Det varslet regjeringen fredag.

Justisminister Monica Mæland (H) sier på regjeringens pressekonferanse at mange har vært rammet av corona-restriksjoner etter at Norge stengte ned.

Hun nevner særlig nordmenn med kjærester eller familie utenfor EU og EØS.

Nå vil regjeringen lette opp for denne gruppen.

– Fra 15. juli åpner vi for innreise fra de med kjæreste eller familie i Norge, gitt at de oppfyller de vanlige kravene i utlendingsloven, sier Mæland.

Åpner visumkontor

Ifølge VGs opplysninger har det gått ut en beskjed om at visum-kontorene i USA vil åpne, bortsett fra ett i Houston som vil holde stengt på grunn av høye smittetall.

Det vil bety at det blir anledning til å søke visum til Norge fra USA.

VG har skrevet flere saker om nordmenn som med ektefeller eller forlovede fra USA som ikke har kommet seg til Norge på grunn av stengte visumkontor.

Til vanlig kan personer fra USA reise til Norge og være i 90 dager uten visum. Dette er ikke mulig på grunn av innreiseforbudet. Det har heller ikke vært mulig å søke om besøksvisum fra utlandet.

UTSATT BRYLLUP: Ida Marie Rygg (23) Luke DeBoer (23) reagerte tidligere i juni på at regelverket var ulikt for EØS-borgere og norske statsborgere. Foto: Privat

Fikk ikke komme

VG fortalte tidligere i juni blant annet om norske Ida Marie Rygg (23) som skulle gifte seg med sin amerikanske forlovede Luke DeBoer (23). Bryllupet ble da utsatt på ubestemt tid.

Like før hun skulle få sin amerikanske forlovede Luke DeBoer til Norge, stengte grensene.

Dersom hun hadde vært EØS-borger, hadde forloveden kunnet komme til Norge, siden paret har planlagt å gifte seg og å bosette seg her. Men reglene er ikke like for EØS-borgere som for norske statsborgere.

– Det oppleves fryktelig urettferdig, og det er jo helt ulogisk. Det er uforståelig at en svensk statsborger i Norge kan få sin ektefelle eller forlovede til Norge, men ikke norske statsborgere, sa hun da.

