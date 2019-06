Må via Oslo-bommen to ganger for å parkere i garasjen

MAJORSTUEN (VG) Mirko Malavrazic (40) i Volvat borettslag på Majorstuen i Oslo bor utenfor bomringen, men må likevel passere bomstasjonen to ganger før han kan parkere bilen trygt i garasjen.

Han er rimelig oppgitt over politikerne i Oslo.

– Jeg skjønner at det å fjerne bomstasjonene er en tapt kamp, men det er ikke det vår sak dreier seg om, sier Malavrazic til VG.

Det var bladet Motor som først omtalte bom-problemene i Sørkedalsveien, noe også TV 2 har gjort.

Midtdeler skaper trøbbel

Han har i 19 år betalt for å sette fra seg bilen i garasjen. Årsaken er en midtdeler i Sørkedalsveien som gjør at Malavrazic og alle andre bilister i borettslaget, når de kommer vestfra, først må kjøre inn til Majorstuen for så å snu og kjøre tilbake igjen for å komme hjem.

– Hvis du ikke har brikke, blir du belastet to ganger, sier tobarnsfaren, som er styreleder i Volvat borettslag.

Selv har han gått til anskaffelse av bombrikke, noe som gjør at han kan passere bomstasjonen flere ganger i løpet av en time og slippe unna med en betaling.

– Men jeg skulle egentlig ikke bli belastet i det hele tatt. Over 20 år blir det mange penger, jeg tror jeg har betalt over 100 000 kroner, sier Malavrazic, som i årevis har kjempet for å slippe å betale for å kjøre på utsiden av den gamle bomringen.

Midnatt natt til lørdag fikk Oslo 52 nye bomstasjoner. Formålet med disse er at flere Oslo-bilister må ta sin del av regningen for ny T-banetunnel, ny Fornebubane og andre store samferdselsprosjekter i Oslo-området. Oslopakke 3-sekretariatet har regnet ut at tre av fire bilturer i Oslo blir en «bomtur» – se faktaboks:

Fakta om nytt bomsystem i Oslo Lørdag ble det innført en rekke nye bomstasjoner i Oslo. Til sammen er det nå det 83 bomstasjoner. Pengeinnkrevingen blir fordelt på tre bomringer: Indre ring: 38 nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud – betaling i begge kjøreretninger.

Osloringen: 22 bomstasjoner i dagens eksisterende bomring i Oslo med betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag.

Bygrensen: 23 bomstasjoner (14 nye) på bygrensen mellom Oslo og henholdsvis Follo, Romerike og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

Elbiler må betale bompenger fra 1. juni. Kilde: NTB/Statens vegvesen Vis mer vg-expand-down

Bråk også i Bergen – dette er Thereses bom-hverdag:

– Arroganse

– Å plassere ut enda en bomring er en arroganse uten like. På den annen side er dette en gylden anledning for bymiljøetaten til å rette opp dette, sier Malavrazic.

Han peker på en annen blokk litt lenger ned i veien.

– De som bor på innsiden av bomringen har en omvendt problematikk. Når de skal kjøre, tvinges de ut av ringen for så å passere bommen på vei inn til byen igjen, sier Malavrazic.

Den samme midtdeleren gjør nemlig at de ikke kan kjøre rett inn i sentrum uten å kjøre ut av bommen først.

MARKERTE MOTSTAND: Cecilie Lyngby, andrekandidaten i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Oslo delte ut informasjonsmateriell til bilistene i forbindelse med at Oslo lørdag fikk 52 nye bomstasjoner. Foto: Hallgeir Vågenes

– Det minste anslaget er at 1700 personer rammes direkte av bomstasjonens plassering, sier Malavrazic. Han mener løsningen på problemet er utrolig enkel;

– Man kan bare slette alle passeringer som finner sted innen fire minutter når man kjører gjennom begge bommene, mener 40 åringen.

Han kan ikke se at dette bør være så vanskelig å gjennomføre siden det er den samme teknikken som brukes i dag og gjør at man kan kjøre så mange ganger man vil gjennom bommen i løpet av en time og bare betale for en passering.

Startet aksjon

Han har startet en underskriftsaksjon for å hindre urettmessig belastning ved bomstasjonen i Sørkedalsveien. På få dager har han fått 97 av de 300 underskriftene som er nødvendig for å få saken vurdert av kommunen.

Sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 sier til TV2 at han har stor forståelse for at beboerne opplever det som urettferdig at de blir tvunget til å passere bomringen uten at de egentlig har behov for det.

Samtidig påpeker han at de slipper billigere unna med den nye bombetalingen som trådte i kraft lørdag. Rognlien sier også at de har vurdert å flytte bommen men at de da bare ville ha flyttet problemet.

Publisert: 01.06.19 kl. 15:24 Oppdatert: 01.06.19 kl. 16:16