PINLIG: - Det kan ikke være sånn i et land som renner over av penger. Det er flaut, sier Frps fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal.

Frp-fylkesledere: Må ut av regjering uten bompenge-gjennomslag

- Hvis de andre regjeringspartiene ikke vil lytte til dette, har ikke vi noe i regjering å gjøre, sier leder Frank Sve i Frps største fylkeslag, Møre og Romsdal.

Fylkeslederne i Frp er forberedt på heftige diskusjoner og krav til gjennomslag i bompenge-spørsmålet under onsdagens ekstraordinære landsstyremøte.

Allerede i helgen signaliserte to av partiets fylkesledere til NRK at partiets landsstyremøte på onsdag kan bli helt avgjørende for partiets fremtid i regjeringen.

Blant annet har fylkeslederne i Innlandet (Oppland/Hedmark) og Troms og Finnmark krevd at landsmøtevedtaket om å kvitte seg med bompengegjelden ved hjelp av oljefondet, følges opp på regjeringsnivå. Hvis ikke kan alternativet bli at partiet går ut av regjering.

Nå tar flere til orde for det samme.

– Innbyggerne ønsker ikke bypakkene og bompengene. Hvis vi ikke kan lytte til det, og avfeier diskusjonen slik Venstre gjør, har ikke vi tenkt å følge det, sier fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal.

I mandagens Politisk kvarter på NRK var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) klar på at en bompengeseier til Frp er uaktuelt. Han sier at han forholder seg til enigheten som de fire partiene kom fram til i regjeringsplattformen.

– Da er det den som må være grunnlaget for den politikken vi skal føre. Standpunktene er fremforhandlet, og vi er godt fornøyd med den klima-, miljø- og kollektivpolitikken som ligger der, sier Elvestuen til NRK.

Krever betydelige gjennomslag

Dermed er det full splittelse mellom de to regjeringspartiene.

I Møre og Romsdal, et av Frps maktsentra med sine fire statsråder og det største fylkeslaget, krever fylkeslederen betydelige gjennomslag dersom partiet skal fortsette i regjering.

– Hvis ikke Norge som verdens rikeste land, klarer å slette bompengegjelden, så er dette svært alvorlig for dagens politiske situasjon. Hvis de andre i regjering ikke vil lytte til det, mener jeg at vi ikke har noe i regjering å gjøre, sier Sve.

Han mener smertepunktet er nådd, og at strikken ikke kan strekkes lenger. Fylkeslederen viser blant annet til at bompengene vil føre til konsekvenser for mer enn lommeboka til enkeltpersoner.

– Vi kan ikke måtte betale mellom 1000 og 1500 kroner for å kjøre til Oslo. Folk forteller meg at de kvier seg for å feriere i eget land. Dette rammer hele næringslivet, og har enorme konsekvenser, sier han.

Samtidig er Sve overbevist om at de andre partiene vil være villige til å diskutere saken.

– Hvis de har øyne eller ører og følger med på hvor alvorlig dette er, så kommer de oss i møte.

– Vi vet hva holdningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er, og sånn sett er det fornuftig å sitte i regjering så lenge som mulig. Det kommer jeg til å jobbe for, sier han.

Spent stemning

Leder Frode G. Hestnes i Telemark og Vestfold Frp, utelukker heller ikke at utfallet av bompenge-håndteringen i regjeringen, kan bli en Frp-exit.

– Jeg møter ikke i landsstyret med et slikt utgangspunkt. Men at det kan bli konklusjonen, er jeg ikke fremmed for, sier Hestnes til VG. Han understreker at han møter i landsstyret med åpent sinn - og vil se an hva som skjer.

Han har møtt lederne i lokallagene i Vestfold og Telemark nylig, og legger ikke skjul på at stemningen er spent.

– Det er to bomprosjekter i vårt distrikt, i Tønsberg og Grenland, som er høyaktuelle. Så dette spørsmålet vekker veldig engasjement også her.

– Hva bør Frp foreta seg dersom de andre regjeringspartiene ikke vil endre dagens bompenge-regime?

– Det er vanskelig å svare på. Men jeg har fulgt dette også litt fra innsiden i forhold til regjeringspartnerne, og situasjonen er nok ikke så fastlåst og svart/hvitt som man kan få inntrykk av.

Christian Eikeland leder Agder Frp. Der kreves det en bompenge-seier i regjering. Hvis ikke kan Frp gå ut av Solberg-regjeringen, mener fylkesstyret.

– Agder Frp har et enstemmig vedtak i fylkesstyret på at Frp må ha en betydelig seier i regjering for at vi fortsatt skal slutte opp om regjeringssamarbeidet. Vi må vise grasrota at vi får til noe i regjering som kan roe ned frustrerte lokalpolitikere, sier Eikeland til VG. «En betydelig seier» er ensbetydende med en betydelig reduksjon i bompengene, bekrefter Eikeland.

Også fylkesleder Tommy Skatland i Trøndelag Frp vil avvente med å konkludere om hva Frp bør gjøre til etter at Siv Jensen har orientert landsstyremøtet onsdag. Men han sier Frp er nødt til å få gjennomslag for betydelige bompenge-reduksjoner.

– Bør Frp vurdere å gå ut - eller gå ut av regjering på denne saken hvis dere ikke får gjennomslag?

– Det er noe vi må diskutere hvis så skjer - men vi har ikke tatt noe standpunkt i det på forhånd.

– Lommerusk er ikke godt nok

Fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp kaller landsmøte-vedtaket en arbeidsordre Frp må få betydelig gjennomslag for.

– Hva bør Frp gjøre hvis de andre regjeringspartiene ikke vil endre dagens bompenge-regime?

– Da sitter vi bedre på siden enn vi sitter i en regjering hvor vi ikke får gjennomslag for våre hovedpunkter.

Han tror ikke Frp vil få fullt gjennomslag for vedtaket fra landsmøtet over natten. Men:

– Lommerusk er ikke godt nok - vi må ha en betydelig plan for å komme ut av denne fella.

Selv ønsker Persen at bompengegjelden må være slettet og at man skal ha funnet en alternativ finansieringsmodell, helst i løpet av to eller tre år, men han understreker at det må skje.

– På landsstyremøtet vil jeg foreslå at vi innen denne regjeringsperioden må ha en løsning for å slette bompengegjelden og finne en alternativ finansieringsmåte.

Nyvalgt andre nestleder i Frp, Terje Søviknes, sier til VG at partiet ikke er der ennå at regjeringsdeltakelsen står på spill i bompengesaken.

– Det er landsstyret som tar de formelle beslutningene omkring vår regjeringsdeltakelse, men vi er ikke der ennå. Nå skal vi først diskutere løsninger i bompengesaken på kort og lang sikt. Det er noen åpninger i Granavolden-plattformen som det er anledning til å se på. Blant annet 0-vekstmålet, sier Søviknes.

– Så om landsstyret mener Frp ikke bør sitte i regjering dersom dere ikke får viljen deres i bompengesaken, så er det aktuelt å forlate regjeringen?

– Landsstyret har en vesentlig rolle i dette ja, men jeg understreker at vi ikke er der ennå. Først og fremst skal vi se på forbedringer innenfor rammen av Granavolden-plattformen, svarer han.

Publisert: 03.06.19 kl. 12:12 Oppdatert: 03.06.19 kl. 12:35