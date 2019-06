TILTALT: Tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Fornærmede brøt sammen i retten: Hevder Ludvigsen tvang seg på ham

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Den fornærmede mannen i 20-årene var sterkt preget og brast i gråt da han startet sin forklaring. Han hevder Ludvigsen tvang seg på ham seksuelt.

Kun kort tid etter at han inntok vitneboksen i rettssal 8 tirsdag ettermiddag brøt den fornærmede sammen.

Han gråter og snufser tidvis høylytt underveis i forklaringen.

På spørsmål fra aktor Tor Børge Nordmo forteller den fornærmede om hvordan han først møtte Svein Ludvigsen mens han bodde på et asylmottak i Nord-Norge.

Fornærmede forteller om flere episoder der han møtte Ludvigsen. Han sier at Ludvigsen ga ham kortet sitt og sa at han kunne ringe eller sende ham melding om han ville. De to skal ifølge fornærmede også ha gått på kafé og Ludvigsen skal ha sagt at de kunne ha kontakt på Facebook.

– Tok meg på låret

Mannen forteller at Ludvigsen begynte å skrive til ham, og de andre han bodde sammen med på mottaket, at Ludvigsen kommenterte et bilde av ham på Facebook og at han ikke skjønte hvorfor fylkesmannen gjorde dette.

– På en måte var jeg kjempeglad. Vi ble ikke hørt, på ingen måte. Jeg var kjempesliten av å bo på mottak. Det var så godt at jeg fant en person som brydde seg om meg, sier fornærmede.

Etter hvert hevder mannen at Ludvigsen begynte med fysiske tilnærmelser. Første gang skal ha vært under en kjøretur.

– Plutselig så kjører vi, så tok han hånden sin på venstre side av låret, sier mannen og viser med en bevegelse hvor han mener hånden lå.

– Jeg tenkte kanskje det var tilfeldig, men etter en stund, så drar han hånden innover liksom, fortsetter han før han begynner å gråte.

HYTTA: Flere av overgrepene skal ha skjedd på Ludvigsens hytte. Foto: Stein Wilhelmesen

– Kongen er bestevenn med ham

Ifølge den fornærmede mannen fortsatte Ludvigsen å sende ham meldinger på Facebook på kveldstid. Mannen sier at tiltalte blant annet skal ha skrevet «jeg tenker på deg» og «hva gjør du under dynen».

Videre forklarer fornærmede at Ludvigsen tvang seg på ham, og utførte seksuelle handlinger på ham under en tur til fylkesmannens hytte.

– Da kvelden kom, så sa han at i morgen kommer kona mi, så sa han at dette skulle være en liten hemmelig mellom meg og deg. «Det som skjedde det skjedde. Kona kommer til å bli sur på meg. Da er det ikke noe vits at du skal være her i Norge», sier mannen.

– Han sa han kjente alle. Politiet, IMDi. Kongen er bestevenn med ham. Det var ikke noe vits å si noe til noen, for da skulle han kaste meg ut, fortsetter han.

Tiltalt for overgrep over seks år

Svein Ludvigsen er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot mannen i tidsrommet fra sommeren 2011 til november 2017.

Frem til sommeren 2014 var Ludvigsen fylkesmann i Troms og påtalemyndigheten mener han i denne perioden utnyttet sin stilling til å skaffe seg den seksuelle omgangen. Etter at han gikk av med pensjon heter det ifølge tiltalen at han utnyttet mannens særlig sårbare situasjon som ung, enslig asylsøker til samme formål.

Den fornærmede mannens bistandsadvokat Gunhild Bergan har tidligere uttalt til VG at saken har vært vanskelig for hennes klient.

– Han gruer seg til rettssaken og har det veldig vanskelig. Det er en stor påkjenning for ham å måtte møte i retten og forklare seg om dette, har Bergan sagt til VG.

Svein Ludvigsen nekter straffskyld etter tiltalen, men hans forsvarer Kai Vaag sa i retten tirsdag at det ikke betyr at han vil bestride alle deler av faktum.

Publisert: 11.06.19 kl. 12:24 Oppdatert: 11.06.19 kl. 13:10