BOLIGEN: 10. og 11. april i år gjorde politiet nye undersøkelser ved Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Gisle Oddstad

Lørenskog-forsvinningen: – Interessante og viktige oppgaver gjenstår

Politiet er fremdeles ikke i mål med å kartlegge bevegelser i området rundt Sloraveien i tidsrommet da Anne Elisabeth Hagen (68) forsvant.

Politiinspektør Tommy Brøske, som leder etterforskningen, beskriver dette arbeidet som «svært sentralt».

– Å kartlegge alle bevegelser i nærområdet er svært, svært viktig i denne saken. Vi har gjort mye, men det gjenstår fortsatt arbeid, sier Brøske til VG.

Blant oppgavene som gjenstår nevner etterforskningslederen gjennomgang og sjekk av kjøretøy som har vært i området.

– Jeg anser mange av de oppgavene som gjenstår nå som så interessante, så gode og viktige at vi er fremdeles optimistiske på at denne saken skal vi forsøke å oppklare, sier Brøske til VG.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Politiinspektør Tommy Brøske leder politiet jakt på hva som har skjedd med 68 år gamle Anne Elisabeth Hagen. Foto: Helge Mikalsen

Han gjestet VGTV fredag ettermiddag der han blant annet forklarte at politiet kartlegger flere ulike tidspunkter.

– Høyest prioritet har det tidsrom som tilsynelatende ser mest aktuelt ut og det er fra morgenen av 31. oktober.

– Lav aktivitet fra antatt motpart

– Er det riktig å si at dere konsentrerer dere om bevegelser og observasjoner i området rundt Sloraveien?

– Ja, det er helt sentralt for oss. Og vi diskuterer naturlig nok veldig, veldig mye rundt hvorfor vi står her vi står etter syv måneder. Hvorfor det er så lav aktivitet fra en antatt motpart det er selvfølgelig også et tema hos oss, sier Brøske.

SAVNET: Anne Elisabeth Hagen (68). Foto: PRIVAT

Etter at snøen smeltet i første halvdel av april gjorde politiet en rekke undersøkelser utenfor eneboligen i Sloraveien. Både helikopter, hunder og kriminalteknikere var involvert i undersøkelsene som gikk over to dager.

– Jeg kan ikke utelukke noe, men sånn som saken står nå så anser vi oss ferdig med denne typen undersøkelser og åstedetsundersøkelser både innendørs og utendørs i nærområdet til Sloraveien.

Savnet i syv måneder

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen fra Lørenskog har vært savnet siden 31. oktober i fjor.

– Det har gått lang tid. Det er syv måneder siden hun forsvant. Det har frem til nå ikke vært et eneste livsbevis. Med de faktorene så anser vi sannsynligheten for at hun er i live som lav. Men vi har heller ingen holdepunkter for det motsatte, sier Brøske.

Til tross for at den svært omfattende etterforskningen så langt ikke har gitt noe svar på hva som har skjedd med Hagen, har Brøske tidligere avvist at politiet står fast.

– Vi mener etter syv måneder at det ikke er noen enkle, åpenbare spor som har ligget der, som kan gi løsningen. Vi går nå dypere ned i etterforskningen og er innstilt på at dette vil ta tid, sa etterforskningslederen til VG tidligere denne uken.

Dropper jakt på mystiske menn

Et spor som politiet ikke vil forfølge videre, er jakten på «Telefonmannen» og «Luemannen». De to mennene ble fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass Futurum samme dag som kona hans forsvant.

Tirsdag denne uken fortalte Tommy Brøske til VG at politiet legger bort sporet – på tross av at de ikke har identifisert de to.

– Det er en vurdering vi har gjort etter å ha nedlagt et stort arbeid for å forsøke å identifiser disse. Nå sees disse to litt mindre i sammenheng med forsvinningen, sier Brøske i VTGTVs studio fredag.

Publisert: 07.06.19 kl. 15:38