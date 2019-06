SKOLESTREIK: Audun Lysbakken (SV) på Løvebakken skuer utover barna som demonstrerer foran Stortinget. Bildet er tatt i mars 2019. Foto: Gisle Oddstad

Lysbakken: – Regjeringen gjør narr av de klimastreikende ungdommene

Olje- og energiministeren åpner opp for 90 nye blokker på norsk sokkel. Det får Audun Lysbakken til å rase.

Onsdag forrige uke meldte Olje- og energidepartementet at de lyser ut TFO 2019, som er en av to ordninger for å tildele lisenser på norsk sokkel.

Totalt tilbyr olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) 90 nye blokker som oljeselskapene kan søke om. Av disse ligger fem i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet.

Det får SV-leder Audun Lysbakken til å reagere sterkt:

– Regjeringens klimapolitikk er en skandale! Utslippene øker og regjeringen gjør alt den kan for at de skal fortsette å øke, sier Lysbakken.

Han mener at dette sender et tydelig signal til klimastreikende ungdommer:

– Regjeringen gjør narr av ungdommene som streiker for klimaet, sier Lysbakken og legger til:

– Dette viser at regjeringen prioriterer oljedirektørene og pengeinteresser foran unge klimaopprørere.

Onsdag skal Stortinget behandle de klimastreikende ungdommene sine krav. Et av de viktigste kravene er stans i letingen etter olje.

På Stortinget i dag vil SV fremme et forslag om å trekke tilbake utlysningene, slik at Stortinget blir nødt til å votere over saken.

– Vi må sette de politiske partiene på prøve. Verden står i en dyp og alvorlig klimakrise, og da hjelper det ikke med pene ord, sier Lysbakken.

Han er derimot spent på hvem som stiller seg bak forslaget.

– Samtlige partier har vært ute og skrytt av ungdommens engasjement, men dette er en måte å vise at man tar ungdommene på alvor.

– Jeg gjør absolutt ikke narr

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) er svært fornøyd med at regjeringen har fått gjennomslag for de nye blokkene.

– Jeg er glad for at det er vi som styrer Olje- og energidepartementet, og ikke Lysbakken, sier han.

Han motsier påstanden om at han gjør «narr» av klimaopprørerne.

– Jeg gjør absolutt ikke narr av klimaopprørerne. Jeg var selv på klimatoppmøte med ungdommen i Kristiansand nå på mandag. Det er absolutt ikke slik at vi ikke tar hensyn til klima og miljø når vi utlyser disse blokkene.

– Disse 90 nye blokkene ivaretar klima- og miljøhensyn, men dette handler også om velferd. Og ikke minst handler det om de 170.000 menneskene som går på jobb hver eneste dag.

STOLT: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Bildet er tatt på Johan Svedrup-feltet oktober 2018. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Hva synes du om kravet om å stanse all oljeleting i Norge?

– Jeg mener dette er et dårlig tiltak. Klimautfordringene er globale, og de må løses globalt. Er det noe du møter på norsk sokkel er det strenge miljø- og klimakrav.

– Vi har ingenting å skjemme oss over, og vi skal være stolte av den norske ingeniørkunsten som tillater oss å hente opp olje med så lave klimagassutslipp, som gjør oss til en av de beste i verden. Det sikrer også at vi får leve i den velferdsstaten vi gjør, sier han.

– Hvem er viktigst av oljedirektørene og klimaopprørerne?

– Det viktigste er de 170 000 menneskene som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Mens Lysbakken sin løsning er å sende disse menneskene på NAV. Det vil være et verdens dårligste klimatiltak.

Miljøorganisasjoner ut mot forslaget

Miljøbevegelsen har lenge vært kritiske til både tempoet og omfanget av slike lisenstildelinger. Det var de også i høringsrunden:

«Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Norges Kystfiskarlag, Sabima og Bellona mener olje- og energidepartementets forslag til TFO 2019 må forkastes, og TFO-ordningen avvikles», skrev organisasjonene i en høringsuttalelse tidligere i år.

I tillegg til dette står bestemmelsen i sterk strid med Miljødirektoratet, Kystverket og Havforskningsinstituttet sine råd.

Lysbakken mener dette viser at regjeringen nekter å høre på eksperter, men Freiberg motsier påstanden.

– Vi har tatt hensyn til de innspillene som har kommet, men må huske på en ting: Det er ingen som har plutselig funnet et kart og bestemt seg for å lete etter olje og gass. Dette er områder som har vært tilgjengelig i flere i år. Stortinget har gjort grundige prosesser, sier Freiberg.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 27. august 2019 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2020.

Publisert: 06.06.19 kl. 11:57