DREPT: 16 år gamle Laura Iris Haugen ble funnet drept i sitt eget nabolag på Vinstra i fjor høst. Drapet rystet det lille lokalsamfunnet. Foto: Trond Solberg

Avdødes mor ropte til tiltalte: – Hva har du gjort?

SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT (VG) Jentas mor ble selv vitne til pågripelsen av den tiltalte 17-åringen. – Hun var så omsorgsfull og glad, sa moren om datteren i retten.

– Det er et sterkt ønske for familien at dere får se hvem avdøde er, sa familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal før moren forklarte seg i retten onsdag.

Det ble fremvist to bilder av Laura Iris Haugen (16) som ble drept på Vinstra 31. oktober i fjor. Hun brast i gråt da retten fikk se bildene.

– Jeg vil gjerne dere skal se at det er Iris vi prater om, sa moren.

– Hun var så omsorgsfull og glad. En fantastisk jente.

Avdødes mor ønsket ikke at tiltalte skulle være til stede i salen mens hun vitnet. Han fulgte derfor saken fra et annet rom.

BEGRAVELSEN: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Ringte datteren

Det var sterkt å høre moren forklare seg om drapsdagen i retten. Halloween-dagen, 31. oktober, var en spesiell dag for familien. De hadde planlagt å markere dagen slik de pleide. Moren hadde kjøpt gresskar de skulle skjære ut og pynte med.

Da moren kom hjem fra jobb, så hun naboen løpe mot to ungdommer som så ut som de slåss ved nabohuset. Ved første øyekast trodde moren de «tullet».

Naboen, en mann i 50-årene, forklarte seg i retten mandag. Han ble knivstukket i beinet da han forsøkte å stoppe tiltalte.

– Han ropte til meg at gutten hadde kniv, sa moren.

Naboen trengte helsehjelp, og moren kjørte han til lege. I bilen ringte hun politiet for å melde fra om knivstikkingen. Hverken moren eller naboen visste da hvem de to ungdommene var.

Naboen fortalte mandag at han ikke kjente igjen nabojenta da han forsøkte å stoppe gutten. Mannen sa han trodde jenta allerede var død da de dro fra åstedet.

Moren fortalte at hun tenkte hun måtte ringe datteren som var hjemme og be henne låse døren.

– Jeg sa jeg skulle ringe datteren min. Jeg håpet hun skulle ta telefonen, men det gjorde hun naturligvis ikke.

BISTANDSADVOKAT: Nina Hjortdal representerer avdødes familie. Her sammen med aktor Jo Christian Jordet. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Så pågripelsen

Etter å ha sørget for at naboen fikk helsehjelp kjørte moren hjem igjen. Da hun kom frem fikk hun vite at datteren var død.

Moren fortalte at hun så tiltalte overgi seg til politiet, og at politimannen puttet en kniv i en slire.

Moren sa hun kjente igjen den tiltalte gutten, og at han virket fornøyd.

– Jeg ropte: «Hva har du gjort?».

– Jeg sa tenk at jeg kjørte av gårde for å hjelpe naboen, når jeg kunne reddet min egen datter.

Ifølge moren svarte tiltalte da: «ja, det var merkelig».

Da moren så datteren ropte hun flere ganger «Jeg elsker deg, Iris. Jeg elsker deg».

– Vanskelig å puste

Moren fortalte at hun og familien har hatt det svært vanskelig etter drapet. Hun beskrev situasjonen som om de var i et traume hele tiden.

– Det er vanskelig å puste. Det er vanskelig å stå. Det er ikke noe som ikke minner om Iris, sa moren.

Hun fortalte også at det er flere forhold knyttet til den tiltalte gutten hun mener noen burde tatt tak i tidligere.

Tilregnelighetsspørsmålet står sentralt i saken mot 17-åringen. Aktor har i utgangspunktet lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Publisert: 19.06.19 kl. 10:46 Oppdatert: 19.06.19 kl. 11:05