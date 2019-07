ANSATT I OSLO: Som politibetjent i Oslo politidistrikt, delte hun informasjon med en enkeltperson om flere saker fra politiets systemer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Politikvinne tiltalt for omfattende brudd på taushetsplikten

Kvinnen delte store mengder politiinformasjon med en enkeltperson. Nå kan hun også miste retten til å jobbe som politi.

Mindre enn 10 minutter siden







En kvinnelig politibetjent er tiltalt for å røpet opplysninger som hun hadde taushetsplikt om, fra 2016 frem til første halvdel av 2017.

Som politibetjent i Oslo politidistrikt ga hun ifølge tiltalen en rekke opplysninger fra politiets straffesaker og registre til en enkeltperson.

Kvinnen er også tiltalt for grove brudd på tjenesteplikten, ved å ha gjort søk i politiets registre uten å ha hatt tjenestemessig behov for det, samt for å ha brukt politiets radioterminal på fritiden sammen med enkeltpersonen.

Kvinnens forsvarer, Eva-Marie Stryker, har ikke anledning til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Kalte mann for idiot

19. januar i 2016 sendte politikvinnen en iMessage-melding til enkeltpersonen, ifølge tiltalen.

Bildet viste navn og bilde av en savnet person med følgende tekst: «Lol dinna savna meldinga tok e i mot på krimvakta», «Han e funne, eller ka faen ska e kalle det.... Kom ikke hjem til romkameraten i oslo etter runde på byen...Slår av tlf, og så dukke kan opp i ålesund. ..Idiot»

31. mars 2016 viste hun et skjermbilde fra en melding i

etterretningsregisteret Indicia til personen, ifølge tiltalen. Bildet viste informasjon om at navngitte personer hadde spleiset på å få en navngitt person likvidert. På bildet var personene omtalt og navngitt.

Hun sendte også opplysninger til personen om et ran av en bingo, en biljakt, om en person som hadde forsøkt å kjøre ned en polititjenesteperson, om en suicidal person som angivelig skulle ha vært utro og en navngitt person som lå i koma etter en brann i en leilighet.

les også Drapsdømt stjal fra prostituerte

Søkte på gjenganger

Ifølge tiltalen søkte hun også en rekke ganger på en mannlig kriminell gjenganger, uten å ha tjenestemessig behov for det.

Mannen ble i 2016 dømt for ha vært del av en organisert gruppe som forsøkte å innføre store mengder narkotika til Norge.

Enkeltpersonen som hun ifølge tiltalen til vanlig delte politiinformasjon med, hadde anmeldt mannen, og kvinnen gjorde også søk på denne saken i politiets registre, ifølge tiltalen.

Kan miste jobben

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha brukt en håndholdt radioterminal tilhørende Oslo politidistrikt på fritiden, også sammen med personen, og er derfor tiltalt for ulovlig bruk av løsøregjenstand.

Hun er også tiltalt for brudd på våpenloven, ved at hun skal ha oppbevart et politivåpen i en eske i en bod.

Spesialenheten for politisaker tar forbehold om å legge ned påstand om at kvinnen fratas stilling i politiet eller retten til for i fremtiden å ha stilling i politiet.

Publisert: 10.07.19 kl. 11:34