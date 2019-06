MYE REKLAME: Denne dobbeltsidige annonsen ble trykket i mange norske aviser torsdag. Her fra Dagbladet, Aftenposten og VG. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Gilde med massiv dyrevelferd-kampanje etter sjokkdokumentar

En halv dag etter at NRKs Brennpunkt-dokumentar viste alvorlige bilder fra norsk svineproduksjon, reklamerer Gilde for god dyrevelferd i landets største aviser.

«Står det Gilde på pakken, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk, og at dyra har hatt det bra».

Slik lyder Gilde-reklamen som dekker en dobbeltside i en rekke norske aviser torsdag, deriblant VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Bergens Tidende.

Reklameteksten kommer med et stort bilde av en grisunge, og er på trykk dagen etter at NRK viste Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter».

I dokumentaren ble det gjort opptak med skjult kamera over en periode på fem år, som avdekker alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving av norsk gris.

DOKUMENTAR: En gris fra filmen NRK viste onsdag kveld. Foto: Piraya Film / NRK

Ingen tilfeldighet

Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura, som eier varemerket Gilde, bekrefter at torsdagens avisannonse har en sammenheng med dokumentaren. Han forteller at han har forståelse for at det kan virke provoserende.

– Men vi mener det som kom fram i går er så rystende og uakseptabelt at vi mener at det nå må være en ny tid for svineproduksjon, sier han til VG, og utdyper:

– Derfor er vi krystallklare på at om du kjøper Gilde-produkter, så skal du være helt trygg på at dyrene har hatt det bra. Vi sier det av en grunn: Hvis noe uakseptabelt skjer hos våre produsenter, så får de ikke levere til Gilde. Vi ber rett og slett om å bli sett i kortene.

Annonse i ni aviser

Pedersen forteller videre at Nortura har kjent til at det var blitt laget en dokumentar siden 1. april, og at de politianmeldte produsenten kort tid etter at de var blitt kjent med saken.

– Vi er rystet og forbanna over det som kommer fram i filmen. Vi registrerer at vi er det eneste selskapet som har gått til anmeldelse, og vi håper også at andre anmelder sine bønder slik at vi får sendt en så tydelig beskjed som mulig om at dette ikke skal kunne skje igjen.

Nortura opplyser at de har kjøpt reklamesider i totalt ni norske aviser torsdag. De ønsker ikke å kommentere hvor mye penger de brukt på annonseringen.

Reagerer

Bjarte M. Tveit er produsent i Piraya film, som står bak Brennpunkt-dokumentaren. Han mener Norturas dyrevelferdsbudskap er en løgn.

– Det er trist at de fortsetter å forsøke å lure forbrukerne i stedet for å se at det er behov for endringer i norsk kjøttproduksjon. Jeg tror folk i Norge er mye smartere enn det Nortura forutsetter når de nå forsøker å fortsette med fortellingen sin som om ingenting er skjedd, sier Tveit til VG.

– Historien om at grisene har det godt i norsk industrilandbruk, en historie de har brukt store ressurser på å pumpe ut i Norge, er nå avslørt som usann. At de da fortsetter denne uærlige fremstillingen viser at dette er en organisasjon som setter salget av pølser og bacon langt over dyrenes velferd.

Pedersen i Nortura har følgende å si til Tveits uttalelser:

– Jeg tror og håper filmskaperne er opptatt av at forbrukerne skal kunne være trygge på at dyrevelferden er ivaretatt. Derfor har vi politianmeldt vår produsent, han får ikke levere til Gilde og vi gjennomfører en rekke tiltak. Vi skal ikke ha med oss produsenter som ikke har god dyrevelferd i framtida.

