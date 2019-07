STOR INTERESSE: Et turistfølge fra Taiwan retter kameraene mot fjellet Mannen. De var i utgangspunktet ikke klar over at fjellet er rasfarlig. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Mannen er blitt turistmagnet: – Er det sant at den kan rase?

RAUMA (VG) Turister fra Asia og Europa valfarter til det ustabile fjellpartiet med kameraene høyt hevet.

Til tross for at Rauma kan lokke turistene med både Trollstigen, Romsdalseggen, Trollveggen og Rampestreken, er det ett fjell som skiller seg ut:

– Det er blitt slik at Mannen er blitt det mest kjente objektet, sier ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma til VG.

TURISTKOMMUNE: Rauma har vakker natur som lokker turistene, ordfører Lars Olav Hustad (H) mener at Mannen er en av de mest populære stedene blant turistene. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Medier og turister utenfra

Det ustabile fjellpartiet som har preget mediebildet hver høst de siste fem årene har ikke den samme tiltrekningskraften på de lokale.

– Det som skaper kaos og støy rundt det er mediene og turister utenfra. For oss som bor her er dette blitt en del av hverdagen og ingen tenker så mye over det ut over at det er synd på dem som må flytte ut av hjemmene sine, mener ordføreren.

Siste oppdatering fra Veslemannen: Gult farenivå

Tirsdag senket Norges vassdrags- og energidirektorat farenivået på Veslemannen fra rødt til gult. Mandag gikk det flere steinsprang fra fjellet, som kan ses i videoen under.

Ordføreren forklarer at det går en fjelltur opp til toppen av Mannen.

– Men hver gang det er rødt farenivå så er jo været dårlig i Romsdal, det er jo en naturlig sammenheng, så det er jo ikke så mange som ferdes i området akkurat da, sier Hustad.

GLAD I NORGE: Tony Shieh fra Taiwan lar seg imponere av norsk natur. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Nyter utsikten

Tony Hsieh er på vei til Geiranger som del av et turistfølge fra Taiwan. De nyter det vakre fjellandskapet i Romsdalen. Hsieh er klar i sin dom:

– Det er makeløst!

– Hva tenker du om at det kan rase?

– Er det sant at det kan rase? Det visste jeg ikke. Vi stoppet bare fordi det er vakkert her, sier han.

De har besøkt både Oslo og flere av fjordene, men taiwaneren klarer ikke å velge en favoritt.

– Hvert nytt sted jeg ser er min favoritt, slår han fast.

VAKKERT: Fjellet Mannen fascinerer turistene på vei mot Åndalsnes. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Omtale i islandske medier

Islenderen Sturla Emil Struluson har en dag fri fra møter i Foreningen Norden. Han og reisefølget har lest om Veslemannen i islandske medier, tirsdag svinger de inn på bussholdeplassen over veien for Mannen.

– Vi har nesten ikke hørt noe om dette, men de sa i mediene hjemme at fjellet kan falle og at de har evakuert folk, sier Sturluson.

KORT STOPP: Islenderen Strula Emil Sturluson gjør et kort stopp foran Mannen etter at han har hørt om rasfaren gjennom islandske medier. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Han nøler på spørsmål om han har en spesiell interesse for fjell, men forteller at han gleder seg til å kjøre opp Trollstigen.

Hjemme på Island bor han i en fjord, så han er fjellvant.

– Heldigvis har vi ikke fjell som står i fare for å falle, men noen steder er det forbudt å bo om vinteren, forteller han.

Det går stadig steinsprang fra fjellpartiet, men det er muligheter for et enormt skred. Se hvor stort det kan bli i videoen:

