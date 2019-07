Datatilsynet: Høyre brøt loven i Facebook-kampanje

Før valget i 2013 samlet Høyre inn flere tusen navn og rangerte dem etter hvor tilbøyelig de var til å stemme på partiet. – Lovbrudd, konkluderer Datatilsynet.

NTB-Steinar Schjetne

Datatilsynet konkluderer med at partiet Høyre brøt med personvernlovgivningen da det i valgkampinnspurten i 2013 kartla potensielle Høyre-velgere for å sende dem målrettet partireklame. Den eneste grunnen til at tilsynet ikke vurderer å ilegge et straffegebyr, var at saken var foreldet da Høyre høsten 2018 meldte den inn.

– Lovgiver har satt en foreldelsesfrist på fem år i slike saker. Vi har derfor ikke vurdert å ilegge overtredelsesgebyr. Vi konstaterer at loven er brutt og kommer med kritikk, i form av en irettesettelse, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NTB.

Det var NRK som i fjor avslørte hvordan Høyre kunne ha begått flere brudd på personvernlovgivningen under valgkampen i 2013. Høyre meldte selv inn to mulig avvik – etter blant annet å ha sendt sine medlemslister til Facebook. I arbeidet med disse fremkom saken partiet nå irettesettes for: Utviklingen av appen «Dugnad», hvor partimedlemmer blir anmodet om å gi tilgang på sin vennelister på Facebook.

– Dette var et enkelttilfelle som fant sted under valgkampen for seks år siden. Vi har beklaget til alle de involverte, sier markeds- og kampanjesjef Thoralf Granerød i Høyre til NTB.

Publisert: 01.07.19 kl. 13:10