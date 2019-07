Flere menn enn kvinner har skadd seg på elektrisk sparkesykkel i Oslo de siste tre månedene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dobling i antall skader på elektrisk sparkesykkel i juni

De tre siste månedene har totalt 187 personer er blitt skadd etter fall med elektrisk sparkesykkel i Oslo. Fra mai til juni økte antall skadde fra 46 til 107.

NTB

Nå nettopp







Antall skadde utgjør imidlertid kun én prosent av den totale andelen på 17.388 skader registrert ved Oslo skadelegevakt siden april.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Vibeke Kaasi Oslo universitetssykehus er det registrert tolv alvorlige skader, hvorav brudd i håndledd eller underarm utgjør halvparten. Én hodeskade, brudd i hofte, lår, ankel og to brudd i legg utgjør resten.

Snittalderen på de skadde er 30 år, og det er nesten dobbelt så mange menn (66 prosent) som har skadd seg på elektrisk sparkesykkel som kvinner (34 prosent).

Skadeandelen har økt måned for måned siden de populære sparkesyklene gjorde sitt inntog i hovedstaden. I april registrerte Oslo skadelegevakt 1,1 skader per døgn og totalt 34 personer. I mai økte andelen ytterligere til 46 personer og 1,5 per døgn, mens juni brakte 107 personer til skadelegevakten. Det utgjør 3,6 skader per døgn.

Publisert: 08.07.19 kl. 11:19