Offiser Jan Ivar Hoff er død

I 2018 fikk han Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i Sør-Sudan, hvor han blant annet bidro til å redde en konge.

Jan Ivar Hoff har tjenestegjort i Libanon, Bosnia-Hercegovina, Irak, Afghanistan, Albania, Italia, England, Tyskland, Syria og Sør-Sudan.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Jan Ivar Hoffs bortgang, skriver sjef for heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen i en e-post til VG.

– Jan Ivar var soldat hele sitt voksne liv, men måtte til slutt gi tapt for sykdommen. Han startet sin militære karriere på Befalsskolen for Infanteriet i 1980 og har deltatt i flere internasjonale operasjoner. I 2018 ble han tildelt Forsvarets medalje for edel dåd etter sin innsats i Sør-Sudan i 2014. De siste årene var han stabssjef i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, sier heimevernsjefen.

Videre skriver hun at «våre tanker og dypeste medfølelse går nå til hans kone og barn og resten av familien».

– Jan Ivar vil bli husket som en suveren offiser, en god kamerat og en avholdt kollega.

Til sammen har han tilbrakt nærmere syv år i utenlandstjeneste, ifølge Stavanger Aftenblad.

Konge-drama i Sør-Sudan

I 2018 omtalte VG den «ukjente historien» om den norske FN-offiseren som bidro til å redde livet til Shilluk-kongen, og mer enn 500 sivile, vinteren 2014.

Oppdraget var farlig, og hverken opprørsstyrken eller regjeringshæren kunne garantere for sikkerheten til FN-personellet som skulle hente ut den aldrende kongen.

– Kongen var svært takknemlig. I etterkant fikk jeg vite at det vi gjorde, hadde vært avgjørende for den politiske utviklingen i Sør-Sudan, sa Hoff til VG.

På Veterandagen i 2018 ble oberstløytnanten hedret med Forsvarets medalje for edel dåd.

HEDRET: Hoff mottok forsvarets medalje for edel dåd av forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bidro til å redde mange liv

Ifølge daværende spesialrepresentant for FN i Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnson, hadde oppdraget svært stor betydning.

– Dersom kongen hadde blitt drept, ville det ført en voldsom eskalering av konflikten. Det ville blitt et ragnarok av hevnaksjoner, med store konsekvenser for sivilbefolkningen. Gjennom denne operasjonen bidro Hoff til å redde mange menneskeliv, sa Frafjord Johnson til VG i 2018.

HYLLET HOFF: – Hoff utførte svært viktige oppdrag med stor dyktighet og stort mot, og bidro til å hindre ytterligere eskalering av konflikten og tap av liv, sa Hilde Frafjord Johnson til VG i 2018. Foto: Rune Thomas Ege

Jan Ivar Hoff ble født i 1961. Obersten har ifølge en reportasje i Stavanger Aftenblad bodd på Jæren i 30 år, men vokst opp i Finnmark og Fredrikstad.

I 2016 fikk Jan Ivar Hoff påvist kreft i hjernen med spredning, og i fjor fortalte han om livet, sykdommen og karrieren til avisen.

– Jeg håper min historie kan øke respekten for veteraner. Mange kjenner på håpløsheten og fortvilelsen, de er merket på kropp og sjel av krevende oppdrag for konge og fedreland, sa Jan Ivar Hoff til avisen.

