Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjør i dag for Nav-skandalen i Stortinget.

Oppdatert nå nettopp







– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning, staten skal gjøre opp for seg, sier Anniken Hauglie.

Hun varsler at regjeringen starter sin egen gransking av NAV-skandalen

Det vil trolig bli et granskingsutvalg med et mindre antall ekspertmedlemmer, har VG fått opplyst.

– Feilen har pågått over mange år. Både i forvaltningen og rettssystemet uten at dette er avdekket. Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, sa Hauglie.

Både Rødt og SV vurderer mistillit mot arbeidsministeren, om hun ikke kommer med gode svar på en rekke spørsmål.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for en ekstern gransking av NAV-skandalen i Stortingets kontrollkomité.

REDEGJØR: Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer om NAV-skandalen i stortinget tirsdag. Foto: OLA VATN

Anniken Hauglie går i redegjørelsen igjennom hva som skjedde da EØS-forordningen NAV har misforstått trådte i kraft i Norge fra 2012.

– NAVs rundskriv ble oppdatert som følge av den nye trygdeforordningen. Det har hele tiden gått klart frem at artikkel 21 kommer til anvendelse for personer som er bosatt i andre EØS-land og i enkelte andre tilfeller., sier hun.

– Utifra den juridiske vurderingen som nå foreligger, ble det den gang i 2012 lagt til grunn en feil forståelse av artikkel 21. Den ble ikke gitt anvendelse for personer som bor og arbeider i Norge, men som i perioder oppholder seg i andre EØS-land. Det vil si at NAV har lagt til grunn at det utelukkende er folketrygdelovens bestemmelser som kommer til anvendelse i disse tilfellene.

Anniken Hauglie tar også frem stortingsmeldingen om trygdeytelser, der hun var krystallklar overfor Stortinget om at EØS-lovgivningen går foran. Hun sier at denne meldingen i hovedsak dreide seg om mennesker som flyttet til utlandet.

– I meldingen ble det imidlertid presisert at forordningen har forrang.

Dette gjorde de da trygderetten varslet i 2017

Allerede høsten 2017 varslet Trygderetten om at NAV var på ville veier da de nektet å betale ut trygdepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land. Men NAV endret likevel ikke praksis.

Hun beskriver hvordan klageinsatsen i nav NAV håndterte de første signalene fra trygderetten i 2017.

– Klageinstansen i direktoratet orienterte departementet i brev 20. november i 2017 om at trygderetten hadde henvist i en sak til ny behandling, og stilte spørsmål ved etatens rundskriv og betydningen av EØS-forordningen. Klageinstansen viste også til at trygderettens praksis var sprikende. I februar 2018 ba direktoratet NAV klageinstans om å utrede denne problemstillingen nærmere. Fra februar 2018 pågikk det et utredningsarbeid internt i Nav om dette.

les også Opposisjonen: Dette må Hauglie gjøre for å unngå mistillit

Forrige uke informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fastholder at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018.

Hun har tidligere forklart at departementet først i august/september i år, fikk vite at det også kunne være snakk om feilpraksis overfor dem med lange utenlandsopphold, og at det kunne ha medført domfellelser.

SV-lederen: Disse spørsmålene må Hauglie svare på

les også Dette må vi ha svar på

Publisert: 05.11.19 kl. 09:52 Oppdatert: 05.11.19 kl. 10:22