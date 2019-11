Opplysninger til VG: Starter egen gransking av NAV-skandalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjør i dag for Nav-skandalen i Stortinget.

Både Rødt og SV vurderer mistillit mot arbeidsministeren, om hun ikke kommer med gode svar på en rekke spørsmål.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for en ekstern gransking av NAV-skandalen i Stortingets kontrollkomité.

Nå får VG opplyst at regjeringen starter sin egen gransking av NAV-skandalen

Ifølge VGs opplysninger vil arbeidsminister Anniken Hauglie varsle dette i sin redegjørelse til Stortinget tirsdag formiddag. Det vil trolig bli et granskingsutvalg med et mindre antall ekspertmedlemmer.

Forrige uke informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fastholder at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018.

Hun har tidligere forklart at departementet først i august/september i år, fikk vite at det også kunne være snakk om feilpraksis overfor dem med lange utenlandsopphold, og at det kunne ha medført domfellelser.

