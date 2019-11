EKS DEKK-PARTNERE: Henning Solberg (t.v.) og Ramiz Safdar (t.h.) jobbet sammen i DekkNor. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Henning Solberg vil gå til motkrav etter konkursbegjæringen

Henning Solberg (46) slår tilbake mot samarbeidspartneren Ramiz Safdar, som har begjært rally-kjendisen konkurs.

Nå nettopp







Ifølge hans advokat Hans Kristian Skarpholt går Henning Solberg til motkrav mot Safdar.

– Vi vil fremme motkrav på grunn av uberettiget fremmet konkursbegjæring, sier Skarpholt til VG.

– Vi mener det er misbruk av konkursinstituttet.

VG kunne forrige uke melde at saken er berammet i Heggen og Frøland tingrett mandag 4. november. Der skal konkursbegjæringen fra Ramiz Safdar opp. Men Henning Solbergs advokat regner med at det ikke blir noe av det møtet:

– Vi har bedt om utsettelse. Retten skal behandle dette i helgen. Hvis det ikke blir noen utsettelse, kommer vi selvfølgelig til å legge fram det vi har samlet av dokumentasjon om et komplekst forretningssamarbeid, sier advokat Skarpholt til VG.

les også Henning Solberg begjært konkurs av samarbeidspartner

Det handler om 11,5 millioner kroner.

– Vi mener at Safdar har opptrådt mot bedre vitende. Vi kan dokumentere solvens, fortsetter advokaten.

Solvens er definert i Det norske akademis ordbok som «betalingsevne».

Safdar: – Ikke bekymret

VG har vært i kontakt med Ramiz Safdars advokat Eric Augustin Krogh lørdag. Han sier at han ennå ikke har sett noe til motkravet fra Solberg, og avstår fra å kommentere saken ytterligere. Ramiz Safdar selv tar et eventuelt motkrav med knusende ro.

– Dette er en desperat manøver fra Solbergs side. Jeg står for konkursbegjæringen, og er ikke bekymret i det hele tatt. Dette er bare trusler fra Hennings side, sier Safdar til VG.

Ramiz Safdar og Henning Solberg har samarbeidet om dekkbutikken DekkNor. Der eide Solberg 66,6 prosent av selskapet gjennom sitt selskap Heso Holding AS. Safdar eide de resterende 33,3 prosentene gjennom sitt selskap Bilgruppen 1 AS, i tillegg til å være daglig leder.

Solberg opplyser til VG at han ikke lenger er eier i DekkNor.

les også Henning Solberg forsøkt frastjålet luksusbil

Bekrefter beløp

Safdars advokat har tidligere sagt til VG at han ikke vil kommentere beløpet, men advokat Skarpholt bekrefter overfor VG at det er 11,5 millioner.

Solbergs advokat sier altså at de vil prosedere på erstatningsansvar når den tid kommer.

– Vi gjør det med grunnlag i paragraf 76 i konkursloven, sier Skarpholt.

Der står det at «den som fremsetter eller opprettholder en konkursbegjæring (...) uten å ha skjellig grunn til å anta at vilkårene for konkursåpning er til stede, plikter hvis begjæringen blir forkastet, å erstatte skyldneren det tap denne kan antas å være tilføyd som følge av begjæringen».

Henning Solberg er en internasjonalt kjent rallyfører. Så sent som høsten 2018 vant han et VM-løp i sin klasse. I den øverste VM-klassen har han seks pallplasser i karrieren – men har aldri vunnet.

les også Henning Solberg i dekkrangel: – Lurt inn i en brannfelle

Finansavisen: Samlet krav på 70–80 mill.

Finansavisen skrev tidligere denne uken at nærmere 20 privatpersoner har penger til gode hos Henning Solberg – med samlede krav på 70–80 millioner.

Solberg har benektet dette overfor lokalavisen Smaalenenes Avis:

– Jeg skjønner ikke hvor folk tar det fra at jeg skal ha over 80 millioner i kroner i gjeld. Det stemmer selvfølgelig ikke. Det kan jeg også dokumentere, hevdet storebror Solberg.

Til VG sier Solberg fredag kveld:

– Hadde det vært så ille, hadde jeg bedt broren min om hjelp.

Lillebror Petter Solberg tjente – etter det VG vet – flere hundre millioner kroner som VM-fører i rally. Han er nå bosatt i Sverige. Nylig kjørte han sitt siste VM-løp i karrieren.

Publisert: 02.11.19 kl. 15:56







Mer om