Opposisjonen vender ryggen til Hauglies granskning

Opposisjonen stoler ikke på regjeringens forslag om ekstern granskning. De krever at Stortinget skal trekkes med for å sikre uavhengighet granskning

Det sier opposisjonspolitikerne etter redegjørelsen Anniken Hauglie (H) holdt om Nav-skandalen.

– Statsråden har sagt at det skal settes ned en granskning. Vi mener Stortinget må trekkes med, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som ønsker å gå for en ekstern granskning hvor Stortinget har innflytelse over mandat og retningslinjer.

– Det skulle bare mangle. Et regjeringsoppnevnt utvalg vil være bukken som passer på havresekken. Stortinget må ha hånden på rattet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Hauglie understreket at det skal være en ekstern uavhengig granskning?

– Uanvhengig? Når det er regjeringen som skal sette mandatet og bestemme hvem som skal sitte der. Regjeringen må gjerne lage en egen granskning, men Stortinget må selv inn og gå gjennom alt som har skjedd og se på det konstitusjonelle ansvaret, sier Moxnes.

SV ønsker kommisjon

SV-leder Audun Lysbakken at de mener at en kommisjon er å foretrekke, fremfor en regjeringsoppnevnt ekstern granskning.

– Vi krever at regjeringer ikke setter i gang granskning uten samarbeid med Stortinget. Vi vil enten ha en kommisjon nedsatt av Stortinget, eller en med mandat og sammensetning som regjering og opposisjon blir enige om, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er helt avgjørende at Stortinget får innflytelse over granskningen. I hvilken form, får vi se, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

– Jeg mener kontroll- og konstitusjonskomiteen må få ansvaret for hva som har skjedd og at arbeids- og sosialkomiteen får ansvaret for fremtiden; trygderettens innhold og fremtidig regelverk, sier Lundteigen.

– Det støtter jeg helt og fullt. Et regjeringsoppnevnt mandat har sine begrensninger, sier talsperson Arild Hermstad i De Grønne.

Høyres arbeiderpolitiske talsperson på Stortinget, Heidi Nordby Lunde, sier de skjønner at Stortinget ønsker innflytelse:

– Det må vi løse, sier Lunde.

Hauglie vil sette gransking raskt

Til VG sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at hun jobber nå med sammensetning og mandat for gransking. Hun håper å kunne ta den opp i statsråd allerede på fredag

– Jeg er opptatt av å komme raskt i gang. Det vi ikke trenger nå er forsinkelser. Vi fikk jo mange signaler her om hva opposisjonen er opptatt av. Men jeg vil være lydhør for innspill om mandat og sammensetning. Og så har jo Stortinget sin fulle rett til å starte egne undersøkelser, sier Hauglie til VG

Publisert: 05.11.19 kl. 12:57