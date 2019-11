PEKER ANDRE VEIER: Ingrid Lorange og ekspertutvalget om farlig avfall overleverer sin rapport til klima- og miljøminister Ola Elvestuen mandag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten

Ekspertutvalg: Farlig avfall kan lagres andre steder enn Brevik

Slaget om farlig avfall i gruvegangene under Brevik kan være over. Et ekspertutvalg anbefaler at klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) heller ser på andre løsninger.

– Videre arbeid med deponering av farlig avfall bør konsentreres om andre initiativ enn Brevik, sier Ingrid Lorange, som har ledet et offentlig ekspertutvalg som har utredet hvordan Norge skal håndtere det farligste avfallet i fremtiden.

Det politiske dilemmaet er at lageret til NOAH på Langøya i Vestfold, som forretningsmannen Bjørn Rune Gjelsten eier, snart er fullt.

Under Brevik

Både NOAH og myndighetene har kastet øynene på gruvegangene under Brevik i Telemark, hvor Norcem tar ut råstoff til sin sementproduksjon. Det ønsker Norcem å fortsette med. Derfor måtte regjeringen eventuelt tvinge seg inn i gruvene med en statlig reguleringsplan.

Regjeringen har vært under press for å vedta en statlig plan for å sikre at avfallet kan lagres dypt nede i gruvene, til enorm lokal motstand. Men det slaget kan nå være over.

Flere alternativer

Ola Elvestuen tok på seg det store smilet da han mottok rapporten mandag morgen.

I 2017 lovet Elvestuen at Venstre ikke ville overkjøre lokaldemokratiet i deponi-saken i Brevik, hvor Porsgrunn kommune nekter å omregulere området slik at gruvene kan bli fremtidens deponi for farlig avfall i Norge.

– Nå har vi det grunnlaget vi trenger for å finne fremtidig deponi-kapasitet for farlig avfall, sa klimaministeren til VG etter presentasjonen.

Men han ville ikke endelig konkludere nå, med at Brevik-gruvene ikke skal inneholde farlig avfall i fremtiden.

Ekspertutvalget er imidlertid klar i sin anbefaling at statlig reguleringsplan for gruvene under Brevik ikke er veien å gå.

De ser minst fire andre alternativer for fremtidig lagring: Dalen Gruver i Telemark, Raudsand i Møre og Romsdal, fjellmassivet Mulen i Odda og Jorddalsnuten i Gudvangen.

Utvalget tror at mengden farlig avfall som må deponeres, blir stadig mindre i årene fremover, og at behovet for store deponi dermed også avtar.

Ordfører: Full seier

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) mener at rapporten er en full seier for motstanderne mot deponi i Brevik-gruven:

– Dette er en gledens dag for alle Grenland. Uansett hva slags påfunn regjeringen kommer med nå, vil det være umulig for dem med dagens lovverk å bruke statlig regulering i Brevik etter en slik rapport, sier Kåss til VG.

