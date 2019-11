KONKURSBEGJÆRT: Rallyføreren Henning Solberg er begjært konkurs av den tidligere samarbeidspartneren Ramiz Safdar. Foto: Ola Vatn / VG

Henning Solberg om konkurssaken: Mener 11,5 millioner er 1,9 millioner

Henning Solberg (46) mener at hans gjeld til Ramiz Safdar er 1,9 millioner kroner - og ikke 11,5 millioner, som den tidligere samarbeidspartneren påstår.

Nå nettopp







– Alt han har sagt, er bare bløff, hevder Henning Solberg i intervju med VG.

– Særlig trist er det at han har kalt meg svindler, sier rally-kjendisen, og viser til et intervju i Indre Østfold-avisen Smaalenene, der Safdar sa at «jeg mener det han driver med, er svindel».

Solberg mener tvertimot at han er «lurt trill rundt» av Safdar.

VG skrev i oktober at Henning Solberg var begjært konkurs av den tidligere samarbeidspartneren Ramiz Safdar.

Ramiz Safdar og Henning Solberg har samarbeidet om dekkbutikken DekkNor. Der eide Solberg 66,6 prosent av selskapet gjennom sitt selskap Heso Holding AS. Safdar eide de resterende 33,3 prosentene gjennom sitt selskap Bilgruppen 1 AS, i tillegg til å være daglig leder. Solberg har tidligere opplyst til VG at han ikke lenger er eier i DekkNor.

I starten av november bekreftet Solberg til VG, via sin advokat Hans Kristian Skarpholt, at han vil gå til motkrav etter konkursbegjæringen. Saken var først berammet til mandag 4. november, men Solberg fikk gjennomslag for å utsette saken i en uke.

Lørdag satt Henning Solberg i møte med sin advokat Skarpholt før begjæringen om konkurs skal opp i Heggen og Frøland tingrett mandag. I et seks sider langt prosesskriv mener de å tilbakevise Safdars konkurskrav.

les også Henning Solberg begjært konkurs av samarbeidspartner

– Vi bekrefter alt skriftlig. Safdar har sagt at han skal knuse navnet mitt. Nå slår vi tilbake, sier Henning Solberg.

– Han prøver å tilrane seg mer penger enn han har rett til av dette, mener Solberg og hans advokat.

I MØTE: Henning Solberg avbildet lørdag, sammen med advokat Hans Kristian Skarpholt (t.v), og advokatfullmektig i saken, Christoffer Haugen (t.h). Foto: Ola Vatn / VG

Solberg fremholder at Safdar har pant i et eiendomsprosjekt på Norefjell. Ifølge grunnboka er dette pantet på 7,2 millioner, noe som vil dekke opp den gjelden Solberg påstår han har (1,9 millioner). Det vil derimot ikke dekke opp for pengene Safdar hevder å ha til gode, nemlig 11,5 millioner.

– Safdar skal ha sin del først, så går resten til meg, sier Solberg om de 7,2 millionene.

Rallyføreren sier at han hele tiden har vært innstilt på å betale tilbake det han har lånt av Safdar.

Eiendommen har ifølge prosesskrivet fra Solbergs advokat «betydelig utviklingspotensial» og er verdsatt til 40 millioner kroner, ifølge en takst som også VG har sett.

les også Henning Solberg vil gå til motkrav etter konkursbegjæringen

Henning Solberg og hans advokat mener at mange av kravene fra Ramiz Safdar er udokumenterte. I prosesskrivet lister de opp en rekke punkter, blant annet to biler, der Safdar hevder at han har gitt lån på henholdsvis 950.000 og 550.000 kroner. Begge disse lånene blir avvist av Solberg.

– Den ene er en Mercedes 1957-modell som vi hadde utstilt i dekk-butikken vår. Jeg eier ikke lenger bilen og har ikke lån på den, hevder Solberg til VG.

FORBEREDER SAK: Begjæringen om konkurs skal opp i Heggen og Frøland tingrett mandag. Foto: Ola Vatn / VG

Blant dokumentene som advokat Skarpholt har sendt til retten, er en bekreftelse på at et Solberg-lån fra en annen kjent profil i rallymiljøet, Morten Østberg, ikke er forfalt.

– Jeg kan bekrefte at Henning Solbergs gjeld til Østbergs A/S er reell, men ikke forfalt, heter det i en epost fra Morten Østberg.

Derimot opplyser Solberg til VG at Østberg har overtatt hans aksjer i DekkNor, som han altså drev sammen med Safdar, som nå har begjært Solberg konkurs.

les også Henning Solberg forsøkt frastjålet luksusbil

Safdar: - Har dokumentert alle kravene

Ramiz Safdar tilbakeviser Henning Solbergs påstander om at mange av kravene er udokumenterte.

– Jeg har dokumentert alle kravene. Han ønsket seg mer dokumentasjon, og det har han nå fått, både kvitteringer fra nettbanken, mailer og SMS-er der låneavtalene kommer frem, sier Safdar til VG.

Safdar opplyser at han sendte inn tilleggsdokumentasjonen fredag, i et prosesskriv.

– Dette er en ukomplisert sak. Jeg har lånt ham penger, og de pengene skal jeg ha igjen, i tillegg til renter.

Safdar bekrefter at panten på eiendommen på Norefjell er på 7,2 millioner.

– Men denne panten har ingenting med pengene han skylder meg å gjøre, dette er et rent gjeldsbeløp og oppside på et prosjekt. Det er ikke Henning som eier denne eiendommen. Jeg har investert 1,25 millioner i den, som jeg kanskje kan få avkastning på, sier Safdar.

– Ren løgn

Når det gjelder billånene på henholdvis 950.000 og 550.000, mener Safdar at også disse lånene kan dokumenteres.

– Dette er biler jeg har hjulpet å finansiere for Solberg, fordi han selv ikke hadde råd. Han har lovet at han skal kjøpe bilene tilbake fra meg, jeg har skriftlig dokumentasjon på det. Han har hele tiden sagt han skal ordne opp i dette, og har kjørt med bilene, så påstanden om at han ikke har lån på bilene er ren løgn, sier Safdar.

Bekreftelsen på at et Solberg-lån fra rallyprofilen Morten Østberg ikke er forfalt, kommenterer Safdar slik:

– Nei, lånet er ikke forfalt, men renter på flere millioner har forfalt, som han (Solberg, journ.anm.) ikke har betalt ned. Det finnes ingen sikkerhet i lånet per i dag, hevder Safdar.

– Står du fortsatt for uttalelsen om at Solberg driver med svindel?

– Ja, for det er slik jeg føler det. Jeg har lånt ham penger og kausjonert for ham. I en normal verden fungerer det slik at når man låner penger og sier man skal betale innen en dato, så innfrir man lånet da, og ihvertfall innenfor rimelig tid.

– Solberg hevder du forsøker å tilrane deg penger?

– Hvordan kan han mene det? Jeg kan ikke kreve noe av ham som jeg ikke har dokumentasjon på. Jeg ber bare om å få tilbake det vi har avtalt. Men alt vil komme frem og dokumenteres i retten på mandag. Jeg har ingen bekymringer knyttet til denne saken, sier Safdar.

Morten Østberg sier til VG at hverken lån eller renter på hans lån er forfalt.

Finansavisen skrev lørdag at Henning Solberg har en samlet gjeld på 100 millioner kroner - til sammen med private lån og banklån. I det regnestykket lå det 11,5 millioner til Ramiz Safdar. Det var også iberegnet 10 millioner til Petter Solberg. Etter det VG vet kommer ikke lillebroren til å kreve å få tilbake disse pengene.

– Dette er bare tull, sier Solberg til VG om at han skal ha en gjeld på 70–80 millioner.

– Henning er heldig som har tålmodige kreditorer, for dette har vært en veldig ukonvensjonell løsning, men jeg har tro på at vi skal få noe ut av det, sa Morten Østberg til avisen, som skriver at den ene rallykjendisen har lånt den andre 25 millioner.

Som VG har meldt tidligere, vil Henning Solberg og hans advokat gå til motkrav, fordi de mener at Ramiz Safdar har «misbrukt konkursinstituttet ved å begjære en konkurs mot bedre vitende».

Publisert: 10.11.19 kl. 13:54







Mer om