NY RIKSADVOKAT: I dag skal Jørn Maurud utnevnes til ny riksadvokat. Foto: TORE KRISTIANSEN

Den nye riksadvokaten til VG: Inhabil i NAV-skandalen på grunn av samboeren

Fredag har Jørn Sigurd Maurud første dag på jobb som ny riksadvokat. Men han kan ikke jobbe med NAV-skandalen – fordi han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm.

– Jeg synes jo også dette er fryktelig flaut, fryktelig ille, og så er det slik at denne håndteringen av disse sakene, det må jo skje hos Riksadvokaten. Det er riksadvokaten som kan beslutte gjenopptagelse av disse sakene, sier Maurud til VG om NAV-skandalen.

– Der har jeg et personlig problem, fordi jeg lever sammen med ansvarlig statsråd som fremmet dette for Stortinget, legger han til.

Bjurstrøm innførte forskriften

Maurud er nemlig samboer med Hanne Bjurstrøm. Hun er i dag likestillings- og diskrimineringsombud.

Men i 2012 var hun arbeidsminister for Arbeiderpartiet. Det var under henne den mye omtalte EØS-forskriften, som Norge har misforstått, ble innført. En rekke mennesker har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, fortalte avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch på en pressekonferanse denne uken.

– Så det har gått et brev fra meg til Justisdepartementet i dag, og jeg mener jeg må vurdere meg som inhabil i å behandle de sakene som riksadvokat, sier Maurud.

Håndteringen av dem som har blitt uskyldig dømt og skal få sakene sine tatt opp på nytt, skal skje hos Riksadvokaten.

BOR SAMMEN: Hanne Bjurstrøm bor sammen med den nye riksadvokaten. Foto: Therese Alice Sanne

Opp til Justisdepartementet

Maurud mener Justisdepartementet må vurdere å overføre sittende riksadvokat, som egentlig skulle være ferdig i jobben fra i dag, til sakene.

Han forklarer dette med at hvis riksadvokaten er inhabil, så blir hele kontoret inhabilt.

– Justisdepartementet får det brevet i dag, men det er jo min vurdering. Så sånn er det, og så er det jo opp til Justisdepartementet om de mener at dette burde gå fint, men jeg synes ikke det.

Publisert: 01.11.19 kl. 10:01







