Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD

I et intervju med NRK forteller Aisha Shazadi Kausar (28) at hun ikke vil ha hjelp fra Norge. Hun ønsker nå å rømme fra IS-leiren al-Roj i Syria.

– Jeg har forberedt en nødbag til meg og min sønn. Jeg har pakket ned de mest essensielle tingene som kan være nyttig hvis man er på rømmen eller må flykte, sier Kausar til NRK.

28-åringen er internert i leiren al-Roj nordøst i Syria. Leiren ligger like utenfor sikkerhetssonen Tyrkia ønsker å opprette inne i Syria. Den kurdiskdominerte militsgruppen SDF kontrollerer området. Nylig oppsøkte et lokalt journalistteam bærumskvinnen på vegne av NRK.

I fjor skrev 28-åringen et brev til norske myndigheter der hun ba om hjelp til å komme til Norge. Nå sier Kausar at hun likevel ikke vil tilbake, og at hun angrer på brevet til UD.

– Brevet ble skrevet i hui og hast og i desperasjon. Jeg forventer ikke noe hjelp fra norske myndigheter. Jeg ønsker heller ikke å bidra til prosessen om å få oss nordmenn returnert til Norge, sier Kausar.

28-åringen sier hun ser på Norge som «siste utvei». Hun vil heller til Pakistan, der hennes foreldre er født.

– Det er enklere å praktisere islam i Pakistan enn i Norge. Jeg forlot Norge fordi jeg ville dra til et sted hvor jeg kunne praktisere islam med full frihet.

Kausar reiste til Syria i august 2014. 28-åringen er mistenkt av PST for deltakelse i en terrororganisasjon. Hun legger ifølge NRK ikke skjul på at hun har vært medlem av gruppa. Hvis Norge tar henne og sønnen tilbake, regner hun med å bli straffet.

– Det jeg har gjort, blir sett på som en forbrytelse, og jeg innrømmer det. Jeg må ta konsekvensene av mine valg. Det er ikke noe jeg prøver å løpe vekk fra, sier Kausar.

