PÅ TOPP: Sylvi Listhaug er nestleder i Frp, mens Ketil Solvik-Olsen var nestleder frem til våren 2019. Foto: Tomm W. Christiansen

Ketil Solvik-Olsen vil tilbake i toppolitikken: - Vi kan ikke krangle med Venstre om detaljer

Den tidligere samferdselsministeren og Fremskrittsparti-nestlederen håper han får bidra mer i partiet fremover – og at de slutter å krangle med Venstre.

Oppdatert nå nettopp







I et intervju med Aftenposten sier Ketil Solvik-Olsen at Frp vil bli «mildere» hvis han blir leder enn hvis nestleder Sylvi Listhaug blir det.

– Du snakker om hvordan Frp ville vært med deg som leder. Vil du bli leder i Frp?

– Det spør jo alle om, men det er ikke hensikten med å skrive bok. Det jeg ønsker er at Frp skal ha statsministeren i fremtiden og ha en god ledelse. Hvilken rolle jeg får er ikke fullt så viktig, men vil være med og bidra på en eller annen måte, sier Solvik-Olsen til VG.

– Men har du lyst til å bli leder?

– Jeg har sagt at jeg vil være med i en ledertrio i fremtiden, som jeg har vært tidligere. Det jeg har aller mest lyst til er å være med i det politiske arbeidet, og hvis partiet mener at de er tjent med meg som del av ledertrio kan det godt være som nestleder, sier han og fortsetter:

– Det viktigste er at vi har en ledertrio som fungerer godt, og hvis ikke den inneholder meg så er jeg fornøyd med det. Jeg trenger ikke politiske verv for å føle meg vellykket i livet, men jeg har veldig lyst til å være med som en sparringspartner.

Solvik-Olsen understreker at han ikke ønsker en maktkamp i Frp, og at han synes dagens ledertrio bestående av leder Siv Jensen og nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes fungerer godt. Solvik-Olsen sier at han ikke vil bytte ut Siv Jensen.

Vil ha slutt på småkrangler med Venstre

Solvik-Olsen tar til orde for et «mildere» Frp og vil senke konfliktnivået i regjeringen.

– Vi kan ikke drive og krangle med Venstre om detaljer, og vi kan ikke måle politiske seier i hvor mye det smerter en av regjeringspartnerne.

Politikken bør være like tydelig, men språkbruken kan godt endres, mener Solvik-Olsen – som blant annet har vært skeptisk til ordet «snikislamisering».

– Vi kommer fortsatt til å være harde i debatter mot Venstre, men vi bør ikke sette oss i en situasjon der folk ikke skjønner hva vi egentlig debatterer fordi de tenker at vi snakker så stygt om hverandre.

Debatten om «snikislamisering» skapte splid mellom Frp og Venstre etter en kronikk fra Abid Raja (V). Han er en av de som oftest blir nevnt som en mulig ny leder for Venstre.

– Jeg tenker at Venstre skal få velge sin leder, så forholder vi oss til det uansett hvem. Men når jeg sier at vi skal snakke med en stemme som folk hører på oss, gjelde alle fire partiene.

Listhaug: Ikke lederdebatt i Frp

I boken «På vei» skriver han om Listhaug: «Hun er tøff som står i debattene, men jeg tipper det også kan være frustrerende når utsagn stadig vris på til det ugjenkjennelige. For min del er jeg glad for at jeg har et mildere uttrykk og kanskje bruker noen setninger ekstra for nettopp å få frem nyanser som kan fjerne misforståelser».

– Du sammenligner deg selv og Sylvi Listhaug. Hva tenker du om et Frp med Listhaug som leder?

– Det viktigste er det politiske innholdet, og vi er veldig enig om de politiske linjene Frp lagt seg på. Det som skiller meg og Sylvi er det samme som skiller meg og Per (Sandberg). Det er lynne og ordene vi bruker.

Sylvi Listhaug kommenterer sammenligningen kort overfor VG:

– Der har jeg ikke noe annet å si enn at det ikke er noen lederdebatt i Frp. Vi har en god leder som sitter nå. Jeg har ikke behov for å kommentere noe mer om dette utover det, sier Listhaug.

Publisert: 06.11.19 kl. 14:01 Oppdatert: 06.11.19 kl. 14:19







Mer om