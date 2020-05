PÅ SKOLEN: Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i Oslo var til stede under gjenåpningen av Apalløkka skole sist uke. Til venstre: leder i elevrådet, Helen Harini Jeiharan (15). Foto: Frode Hansen, VG

Minstekrav i Oslo: Elevene skal innom skolen én dag i uken

Ambisjonene er for lave for mange skoler etter gjenåpningen, mener Høyre. I Oslo krever utdanningsdirektøren at «alle elevene skal innom skolen minst én dag i uken.»

Det går frem av en e-post fra utdanningsdirektør Marte Gerhardsen til de mange rektorene i Osloskolen.

Høyres stortingsrepresentant i utdanningskomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde, er selv fra Oslo. Hun reagerer sterkt på innholdet i brevet fra lederen av Utdanningsetaten i hovedstaden.

– Dette synes jeg er et veldig lavt ambisjonsnivå å legge seg på. En del elever vil falle enda lenger bak dersom det kun kreves at de skal «innom» skolen «minst en dag i uken,» sier Tybring-Gjedde til VG.

Flere kommuner tilbyr elevene én skoledag på skolen i uken, blant andre Smestad skole i Oslo, ifølge Aftenposten mandag.

VIL LEGGE LISTA HØYERE: Mathilde Tybring-Gjedde er stortingsrepresentant for Høyre, og sitter i utdanningskomiteen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Du synes det er en slapp skoleåpning?

– Jeg kritiserer ikke skolene og lærerne. Jeg kritiserer byrådet. Dette er et uheldig signal å sende til skoler som jobber hardt for å få elevene tilbake i klasserommet. I stedet for at byrådet hjelper skolene og elevene over lista – så legges den så lavt at elevene kan snuble i den, formulerer Tybring-Gjedde om innholdet i brevet til Osloskolene.

– Hvordan bør Osloskolene sørge for flere skoledager for hver enkelt elev frem mot sommeren?

– Skoler som trenger ekstra lærerressurser for å få kabalen med mindre klasserom til å gå opp, bør få støtte til det. Det er for eksempel mange dyktige lærerstudenter som kan bidra. Ellers finnes det mange tomme lokaler som det er mulig å leie i en kortere periode. Siden Ap/SV/MDG-byrådet valgte å avlyse Oslos sommerskole, har de også over 30 millioner kroner ekstra de kan bruke på dette, svarer Tybring-Gjedde, som tidligere i vår kritiserte kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen for å avlyse den årlige Sommerskolen for 20.000 Oslo-elever.

I GANG: Kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) møtte elevene på Ellingsrudåsen skole under gjenåpningen der. Til venstre: Elevene Eline Busk (9) og Rim Daniel Abraham (10). Foto: Terje Bringedal, VG

Nå etterlyser Høyre-politikeren en mer offensiv ledelse av Osloskolen som viser vilje til å ta igjen det tapte.

Skoledirektør Marte Gerhardsen takker i sin e-post skolene for enorm innsats med hjemmeskole og coronastengte skoler. Hun skriver også at hun er opptatt av at elevene tar igjen det tapte:

«Selv om det fortsatt er en del praktiske spørsmål å håndtere, blir det veldig viktig fremover å jobbe med fagfornyelsen og sikre god kvalitet i undervisningen for alle elever. Flere av elevene våre har mistet mye i tiden med hjemmeundervisning, og vi har en stor jobb foran oss med å sikre at de tar igjen det de har mistet.»

Minimumskrav

Gerhardsen bekrefter i en e-post til VG at det er store variasjoner mellom Osloskolene i åpningstid for elevene.

– Noen av skolene i Oslo har god plass og kan tilby tilnærmet vanlig skole for elevene sine. Andre skoler har store utfordringer med å få plass til elever og ansatte i lokalene sine, med rommene, utstyret og uteområdene de har.

– Vi satte som minimumskrav at alle elever skal innom skolen minst ukentlig. I denne spesielle situasjonen må skolene ha tillit og handlefrihet til å lage et best mulig tilbud, innenfor alle de ulike forutsetningene skolene i Oslo har. Når det er sagt har elevene opplæring, selv om det også foregår hjemme og ute, skriver utdanningsdirektøren.

SKOLESJEF: Marte Gerhardsen er utdanningsdirektør i Oslo, og styrer Norges største kommunale etat fra kontoret sitt på Helsfyr. Foto: Gisle Oddstad, VG

Konfrontert med at elever med et begrenset skoletilbud kan være uten sammenhengende uker på skolen i fem måneder, svarer hun:

– I hele coronaperioden har alle skolene i Oslo vært åpne for utsatte barn og barn av foreldre med samfunnskritiske jobber. I tillegg har skolene fulgt opp de barna vi er bekymret for gjennom hele perioden med tett kontakt og av og til fysiske møter. Selvsagt ville det vært best for barna å være på skolen som vanlig, men når skolene ble stengt har vi forsøkt å følge dem opp etter beste evne.

Marte Gerhardsen uttrykker også at hun er lei seg for at Sommerskolen er avlyst, men kommunen jobber nå med å lage et lokalt tilbud til særlig utsatte barn i sommer.

– I tillegg til at vi forbereder oss på at mange barn skal ha det fint på sommer-AKS (SFO), legger direktøren til.

Kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo har fått fremlagt kritikken fra Høyre, men ønsker ikke å kommentere saken. Hun henviser til svarene fra utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

UTFORDRER REGJERINGEN: Barneombud Inga Bejer Engh har sendt brev til regjeringen om ulikhetene i skoletilbudet. Foto: Line Møller, VG

Barneombudet bekymret for forskjellsskole

Barneombud Inga Bejer Engh skrev mandag et brev til kunnskapsminister Guri Melby der hun uttrykker bekymring for store ulikheter i undervisningstilbudet for elevene.

– Barneombudet er bekymret for at det er store forskjeller mellom skoler og kommuner i utdanningstilbudet som gis til barn og unge. Vi ber regjeringen om å sette inn tiltak for å sikre at retten til utdanning blir oppfylt og at barn og unge får et likeverdig tilbud, skriver Bejer Eng.

Hun er bekymret for store ulikheter i antall timer som gis på skoler, personale som omdisponeres, organiseringen av undervisningen og at barn med særlige behov ikke får oppfylt sine vedtak.

– Forskjellene kan tyde på at regelverket tolkes og praktiseres svært ulikt, og at skolene er ulikt rustet til å møte de praktiske utfordringene som ligger i smittevernreglene. Å begrense utdanningstilbudet til barn og unge vil ofte være inngrep i deres rett til utdanning, og regjeringen må derfor synliggjøre at inngrepene er forholdsmessige, skriver Barneombudet.

Melby: – Også bekymret

– Jeg er også bekymret for at covid-19-situasjonen skal gå utover barns læring og trivsel, og det er bra at barneombudet minner om barns rettigheter, sier kunnskapsminister Guri Melby til VG.

– De yngste barna og barn og unge med særlig behov har hele tiden vært prioritert. Elever på 1. til 4. skal så langt som mulig få fulltidstilbud og elever med særlige behov skal ha et tilbud som ivaretar behovet. Vi har gitt tydelige rammer for den opplæringen elevene skal få – både i opplæringsloven med forskrifter og gjennom de midlertidige tilpasningene som er gjort med hjemmel i coronaloven. Vi følger situasjonen nøye og har jevnlig dialog med partene i barnehage- og skolesektoren.

– I Oslo skriver utdanningsdirektøren i brev til rektorene at elevene må «være innom» skolen minst en dag i uka. Hva synes du om ambisjonen i en slik formulering?

– Å «være innom» skolen en dag i uka høres i utgangspunktet lite ut. Målet er at flest mulig elever skal få et best mulig tilbud og at alle skal ha et tilbud på skolen som er regelmessig og jevnlig hver uke. Vi er forsiktig med å definere et minstekrav for timer på skolen nettopp fordi forutsetningene ute i kommunene er så ulike. Noen tilbyr allerede full skoledag, mens andre må fortsatt kombinere med hjemmeundervisning.

