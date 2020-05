MINUS 2,6 MILLIARDER: Fra mars til ut året vil Ruter tape 2,6 milliarder kroner, ifølge Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Krisemøte med Ruter i dag - tror de vil tape 2,6 milliarder

Kollektivselskapet Ruter frykter for fremtiden dersom ikke samferdselsministeren graver dypere i lommene. Klokken 14 i dag møtes de.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for transportselskapene, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Klokken 14 møter han samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og Oslos samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) for å informere om de store tapene de møter:

De sier at de allerede har tapt 400 millioner kroner fra mars til nå på grunn av tapte billettinntekter. Frem til utgangen av året anslår Ruter at de vil tape 2,6 milliarder kroner på grunn av stup i antall reisende.

De frykter de vil måtte si opp kontraktene med selskapene som kjører buss, trikk og bane for dem hvis de ikke får inn mer penger.

– I det øyeblikket vi må si opp kontraktene med dem som kjører for oss, vil det bli dramatisk for disse selskapene, sier Jenssen.

URETTFERDIG FORDELING: – Ruter transporterer snaut 400 millioner mennesker, og har fått langt mindre enn Avinor. Nå er det viktig at regjeringen prioriterer kollektivselskapene bedre, sier Oslos samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG). Foto: Trond Solberg

Penger nok til sommerferien

Administrerende direktør for Norgesbuss deler bekymringen til Ruter.

– Det vil være dramatisk hvis Ruter sier opp avtalene med oss. Ruter er den desidert største kunden vår, og står for omkring 50 prosent av omsetningen. I verste fall kan det føre til at selskapet vårt gått over ende, men jeg tror ikke vi kommer dit, sier adm. dir. Atle Rønning.

I gårsdagens revidert nasjonalbudsjett ble det satt av 1,5 milliarder kroner ekstra til kollektivtransport, som skal deles mellom alle regionene. Hvis pengene deles ut fra hvem som har hatt størst tap, vil Oslo og Viken få omkring halvparten av potten. I tillegg har Oslo og Viken gitt hver sin ekstrabevilgning til Ruter på henholdsvis 300 og 200 millioner kroner.

Det er likevel ikke nok, sier Reitan Jenssen i Ruter.

– Hvis dette er pengene som vi får for resten av året, holder det til å drive kollektivtransporten til over sommerferien. Vi trenger å finne ut raskt om det blir mer, så vi kan planlegge tilbudet til våre reisende.

VG har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet som foreløpig ikke har kommentert saken.

– UOVERSKUELIGE KONSEKVENSER: Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), frykter en mulig konkursav Ruter. Foto: Vidar Ruud

Antallet reisende med buss, tog og trikk på Østlandet tok et dypdykk da corona-tiltakene trådte inn i midten av mars i år. Uken før 12. mars fraktet de 5,8 millioner passasjerer. Halvannen måned senere fraktet de 1,4 millioner passasjerer.

Samtidig måtte kollektivselskapene fortsatt kjøre rutene, for å kunne frakte kritisk personell til og fra jobb. På grunn av smittetiltakene ombord har hver enkelt buss og trikk hatt plass til færre passasjerer. Det har gjort at Ruter og andre ikke har kunnet redusere antall avganger, forteller Reitan.

– Vi har jobbet knallhardt med å levere mye kapasitet, for å holde smittevernet på plass. Nå som samfunnet åpner opp, skal vi ha plass til skolebarn og andre som skal tilbake på jobb. Da er det viktig at kollektivtransporten ikke blir en flaskehals, sier han.

