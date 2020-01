KJØPTE ELBIL: Fergestrekningen fra Midsund til Molde er en av dem som nå rammes av økte billettpriser og fergeopprør. Knut Ståle Morsund har kjøpt elbil for å unngå sjokkøkningen i prisene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Knut kjøpte elbil for å unngå økte fergepriser: – Gir ingen mening

MIDSUND/MOLDE (VG) For Knut Ståle Morsund er det billigere å kjøre om bord på fergen enn å gå.

På fergen fra Midsund mot Molde banker VG på ruten til Knut Ståle Morsund. Han er en av fire på fergen som kjører elbil.

– Jeg kjøpte elbil for tre måneder siden. Jeg så økningen i fergeprisene som kom, sier Morsund til VG.

Denne fergestrekningen er en av flere som nå preges av fergeopprøret langs kysten. Med elbil får han den vanlige 50-prosentrabatten som alle pendlere med fergekort får, og oppå det igjen får han 50 prosent rabatt i elbilfordeler.

– Det er billigere å kjøre elbilen om bord i fergen, enn å gå om bord. Billetten blir dyrere for meg hvis jeg går ut av bilen nå, sier Morsund, og peker på billettøren som ikke har kommet fram til ham ennå.

Enkeltbilletten for personbil til 104 kroner koster ham 26 kroner. En gående uten fergekort betaler 40 kroner.

– Det gir ingen mening. Det er bare politikere som kunne funnet på noe sånt, sier han, og legger til at han selv er politiker i Molde KrF.

Blir brått 30 prosent dyrere

At det selv er billigere med elbil på fergen enn å gå, setter det hele på spissen. Men akkurat det skal ikke vare lenge.

KOKER: Møre og Romsdal er et av fylkene hvor sinnene har blitt satt i kok blant lokalbefolkningen som er avhengig av ferger for å komme seg til jobb og skole. Her går fergen forbi hotellet Seilet i Molde. Foto: Gisle Oddstad, VG

Fra 1. juli innføres autopass som betalingsmiddel på fergene og da får alle passasjerer reise gratis – enten de er i bil eller til fots. Samtidig blir billettene 30 prosent dyrere for bilene.

Såfremt du ikke kjører elbil, da.

– Det er greit at jeg sparer 75 prosent, men det er uforholdsmessig høye priser for folk her. Man begynner å regne på om det er lønnsomt å pendle, og om man ikke heller bør skifte jobb, sier Morsund.

Sjekk ditt fylke VG har undersøkt prisøkningen for personbiler fra 2015 til januar 2020, langs kysten fra Nordland til Rogaland. Fylkene Sogn og Fjordane og Trøndelag har en prisutvikling som følger rikstakstene og økte med 25 prosent siden 2015. Fylket med laveste prisvekst er Rogaland med 23 prosent.

Med prisøkningen i januar hadde Nordland nær doblet sine priser på fem år, med i snitt 94 prosent økning. Etter at fylket gikk tilbake på dette er nå endringen i snitt 44 prosent fra 2015.

Autopass ble innført i gamle Hordaland fylke 1. januar, og prisene økte 36 prosent. Tre prosent av dette er den vanlige prisstigningen. På fem år er økningen i snitt 64 prosent.

I Møre og Romsdal er økningen generelt 37 prosent på fem år. De fergene som har økt to takstsoner har gått opp 43 prosent . De fleste andre ferger vil få denne økningen senere. Endringene med Autopass i sommer, på 30 prosent, kommer i tillegg.

Fylkene Trøndelag, Sogn og Fjordane og Rogaland har hatt en utvikling som svarer rikssatsene, med 23 prosent og 25 prosent.

Fergeselskapet Fjord 1 bekrefter at elbil-trenden på fergene i området er sterkt økende.

– Vi har en markant oppgang på elbil i løpet av de siste årene. Det er på alle sambandene, sier regionleder Jan Petter Jagedal Thomsen til VG.

Tar til orde for elbil-kutt

Det er ønsket politikk fra regjeringen at flere skal kjøpe elbil, og de får derfor store fordeler i form av billigere bom- og fergepriser. Det taper staten inntekter på, og det samme vil fylkene gjøre hvis det blir veldig mange elbiler på fergene.

Da får de inn mindre penger. Og lite penger er grunnen til at prisene nå økes i utgangspunktet.

FIKK DU MED DEG? Derfor øker fergeprisene Møre og Romsdal hevet fergene opp to takstsoner de siste årene for å få høyere billettinntekter. I sommer går de over til Autopass – den lille brikken i bilvinduet som erstatter billettsystemet. Da får passasjerer reise gratis, men bilbillettene øker med 30 prosent. Elbil 75 prosent avslag med rabattkort og elbilfordeler.

Men det er flere grunner. Staten skulle ta kostnader med nye elferger, men fylkene mener de ikke har blitt kompensert nok. Derfor øker fylkene taksten.

Fylker som mener de trenger en bedre fergekapasitet enn statens standard må selv betale prisen

Samferdselstopp Kristin Sørheim (Sp) i Møre og Romsdal påpeker at hvis alle kjøper elbil for å få billigere ferge, må det bli stopp.

– Det kan ikke være sånn at en elbil, som tar like stor plass som en annen bil, skal slippe å betale. Da må vi ta til orde for å endre det, sier Sørheim, som leder samferdselsutvalget i fylkestinget.

I 2019 mistet elbil-eiere bompengefordeler i flere av Norges største byer, fordi elbilandelen ble for høy.

– Elbiler kjører nesten gratis på ferge i dag, og det er urimelig. Det er en ordning som staten og Vegdirektoratet må vurdere å endre, sier Sørheim.

– Kan dere ikke ende da med å straffe de som har tilpasset seg?

– Det er litt forhastet, for det har vært diskusjoner om dette med elbiler i lang tid, sier Sørheim.

Anslår at han sparer 20.000 på elbil-kjøp

Knut Ståle Morsund (KrF) sitter selv i fylkesstyret i Møre og Romsdal. Han så at økte fergepriser ville ramme ham som pendler mye.

Med elbil regner han med å spare over 20.000 kroner i året.

FORNØYD: Knut Ståle Morsund kjører nesten gratis om bord i fergen med sin elbil, mens de gående og andre passasjerer må betale mer. Foto: Gisle Oddstad

– Hvorfor er det ikke flere som kjøper elbil da?

– Det er kanskje flere som har hatt samme holdning til elbil som jeg hadde, at det ikke er fullgode kjøretøy. Rekkeviddeangsten har slått inn, men standarden på bilene nå er en annen. Nå er det fullgode biler, og det er ikke grunner til å ikke kjøpe dem lenger, sier Morsund.

– Er du redd for å miste de fordelene du har med elbil?

– Klart det, men jeg sparer såpass mye i drivstoff også. Den strømmen jeg bruker på å lade bilen hjemme er cirka 200 kroner måneden, men det gikk fem til seks ganger mer enn det i diesel før.

