Turisthytta ble til isslott

– Det så ut som en scene fra en Disney-film. Det var majestetisk, sier Eirik Grønning (33) fra Hemnes i Nordland.

Torsdag kveld spente 33-åringen på seg skiene for å gå den vel ti kilometer lange turen fra hjembygda Bjerka og opp til den kjente Rabothytta på Okstindan. På toppen ble han møtt av et utrolig syn.

– Hele hytta var bare en eneste stor isklump. Jeg hadde tenkt å gå inn, og hadde med meg spade, men det var helt umulig, sier Grønning til VG.

Ifølge Grønning var den ene siden av hytta dekket av et mer enn en meter tykt islag. På den andre siden var isen rundt tyve centimeter tykk. Alle dørene lå under snøen, sier han.

– For å komme inn nå må man ha med seg isøks eller spett. Det hadde ikke jeg ikke tatt med.

SOMMERDRAKT: Rabothytta fotografert på sommerstid. Foto: SVEIN ARNE BRYGFJELD.

Ifølge Grønning skyldes isdannelsen det dårlige været de siste månedene, med en kombinasjonen av mye nedbør og vind. Men torsdag kveld var værforholdene perfekte for en fin skiopplevelse.

– Det var måneskinn, vindstille og åtte-ni minusgrader. Det var fantastisk å se hytta ligge der pakket inn i is, med månen hengende over. Et utrolig syn, sier han.

Rabothytta ligger 1200 meter over havet, helt inntil Okstindbreen, og ble offisielt åpnet i august 2014.

Arkitekturen er særegen, og turistnæringen på Helgeland har omtalt den som «Norges råeste turisthytte». Navnet har den fått etter den franske geologen og turisten Charles Rabot som kartla områder på Helgeland på slutten av 1800-tallet.

TURGLAD: Eirik Grønning (33) går til Rabothytta flere ganger i året. Turen fra hjembygda Bjerka er over ti kilometer lang, og består av tusen høydemeter. Foto: Privat.

Grønning er en turglad mann som vanligvis går turen til Rabothytta rundt ti ganger i året. Også i fjor vinter fikk han se turisthytta i vinterdrakt.

– Men denne gangen var det ekstra flott, sier han.

Rabothytta er bemannet fra mai til oktober. Ellers i året kan alle medlemmer i Den norske turistforening få adgang med DNT-nøkkel, men nå trengs det altså mer enn en nøkkel for å komme inn.

Svein Arne Brygfjeld er bestyrer på Rabothytta. Han sier at det er svært uvanlig med så mye is så tidlig i sesongen.

– Nå er vi nødt til å sende opp folk for å lage tilkomst, slik at folk kommer seg inn, sier han.

