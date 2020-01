Ekstremværet «Didrik» er over, men fortsatt høy vannstand

Selv om ekstremværet sørget for høy vannstand flere steder i natt, ble det ikke så ille som fryktet. Likevel vil det bli uvanlig høy vannstand flere steder i ettermiddag.

Ekstremværet, som har fått navnet «Didrik» av meteorologene, traff land tirsdag kveld. Natt til onsdag ble imidlertid ganske stille i forhold til hva man hadde fryktet. Verst ble det i Stavanger.

– I Stavanger bikket det til ekstremt nivå. Grensen for rødt farenivå her er 166 centimeter over sjøkartnull, sier vakthavende meteorolog Magnus Haukeland til VG ved 07.30-tiden.

Ekstremværet «Didrik» er nå over.

– Det røde farenivået vil gå over til oransje. Prognosene kan selvfølgelig endre seg og gå opp igjen til rødt på neste topp, men foreløpig ser det ikke slik ut, sier Haukeland.

– Det er blitt mindre vannstandstigning i havet enn prognostisert. Det er nok mange som er glad for, sier vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat, Erik Holmqvist.

Holmqvist mener toppen er nådd. Han understreker likevel at høyvannet vil bli høyere enn normalt, men ikke like høyt som i natt.

Fare for Bryggen i formiddag

Den neste toppen vil treffe fra Rogaland og nordover på vestlandskysten opp til Møre og Romsdal mellom klokken 13.00 og 15.00. Farenivået her er satt til oransje.

– Den andre toppen så først ut til å bli lavere enn den første, men prognosene har tatt seg opp, så noen plasser kan den bli høyere, for eksempel i Måløy, sier Haukeland.

– I Bergen skal vannstanden ha vært to centimeter unna fra å bikke over bryggekanten på Bryggen. Den neste toppen ser ganske lik ut, så det er fare for at vannet kommer over bryggekanten da, fortsetter han.

I Trøndelag er det gult farenivå, og den neste toppen er ventet mellom klokken 14.00 og 16.00

BERGEN: Bryggen i Bergen like etter klokken 01.00 natt til onsdag. Klokken 02.21 var vannstanden på vei ned, ifølge Bergens Tidende. Foto: Marit Hommedal, NTB SCANPIX

Oversvømmelser

Gjennom natten forflyttet «Didrik» seg østover, og førte blant annet til noe oversvømmelser i Sandefjord og Porsgrunn, som du kan se i bildegalleriet under.

Ifølge Haukeland er faren på østlandstraktene nå over. På Oscarsborg utenfor Oslo holdt været seg innenfor oransje farenivå, som varslet.

– Lavtrykket her kom inn litt tidligere enn det astronomiske tidevannet. Hvis de to toppene hadde kommet samtidig, kunne det blitt mye verre og nærmet seg rødt farenivå. Men det gjorde de heldigvis ikke, sier meteorologen.









I VANN: Denne brannbilen, som ifølge brannvesenet var på stedet i forbindelse med en automatisk brannalarm, sto i vann i Sandefjord natt til onsdag.

Togforsinkelser

Flom ved Halden stasjon skaper forsinkelser da togene må kjøre med redusert hastighet. Dette vil fortsette frem til vannet trekker seg tilbake, opplyser Bane Nor.

– Forsinkelsene kan variere fra tog til tog, så vi anbefaler å sjekke togselskapenes nettsider, sier pressevakt Liv Tone Otterholt til VG.

Hun sier at de ikke har fått meldinger om andre problemer på grunn av vannstanden.

Svært få politioppdrag

Sør-Øst politidistrikt opplyser at det ikke har vært mange oppdrag som følge av ekstremværet i natt.

Strandpromenaden i Sandefjord er stengt, og det er meldt om vann i noen kjellere i Drammen fordi Drammenselva er noe høyere enn vanlig.

Politiet i Agder har ikke vært ute på noen oppdrag som følge av ekstremværet, men i Mandal har det vært flere oversvømmelser.







VESTNES: I Mandal.

Sør-Vest har kun hatt tre oppdrag knyttet til «Didrik» i natt. Det dreide seg om til sammen tre biler i Egersund og Haugesund, som stod i en god del vann.

Vest politidistrikt har ikke hatt noen oppdrag i natt, opplyser operasjonssentralen. Klokken 01.10 ble det meldt om mye vann i Os sentrum. Brannvesenet har tatt seg av tre til fire biler som fikk endel vann i understellet, men det var ikke behov for berging. Det ble også meldt om vann i en kjeller i Måløy.

