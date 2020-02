BLØDNING: 27-åringen ble stukket i siden. Kniven gikk gjennom en del av leveren og inn i nyren. Han beskriver selv hvordan legene «sprettet opp magen» da de skulle stanse blødningene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ble knivstukket 17. mai: – Altfor mange går rundt med kniv. Det er livsfarlig

Karl Johans gate var pyntet til 17. maifest da 27-åringen plutselig kjente en smerte og oppdaget at han var knivstukket.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag skal knivofferet vitne i retten mot en mann i 30-årene, som er tiltalt for nesten å ha tatt livet av ham på nasjonaldagen i fjor.

– Jeg var heldig. Politiet var rett i nærheten, og første patrulje startet livreddende behandling et par minutter etter at jeg ble stukket. Jeg lurer på om han som stakk forstår hvor mange liv han hadde ødelagt hvis ikke jeg hadde overlevd, sier 27-åringen,







Han ramser opp: Mamma, pappa, bror, samboer, en stor venneflokk. Tenk om han ikke hadde hatt den flaksen oppi alt.

VG har møtt den 27 år gamle mannen, som vil legge hendelsen bak seg og derfor ønsker å være anonym. Samtidig har han en klar beskjed:

– Altfor mange går rundt med kniv. Det er livsfarlig. Hvorfor tar man med seg kniv når man skal ut i byen på 17.mai? spør han og fortsetter:

– Jeg tror ikke folk som går rundt med kniv, forstår hvor farlig det er. Hvis min opplevelse kan gjøre at noen dropper den kniven, er det fint.

En mann i 30-årene er tiltalt for drapsforsøk. Han nekter straffskyld. Åtte måneder etter har fornærmede tydelige arr etter stikkskaden i siden og operasjonssåret midt på magen.

– Jeg ble operert på Ullevål Sykehus en halv time etter at det skjedde. Da hadde jeg halvannen liter blod i buken. Kniven gikk gjennom leveren og inn i nyren. Legene sa at jeg hadde flaks som overlevde.

Foto: Hanna Haug Røset

Påvirker livet

27-åringen er midt i utdanningen som tømrer, han er nyforlovet og har mange planer. I fjor vår trente han mye, blant annet fordi han har lyst til å bli brannmann.

Han forteller at det ble full stopp i treningen, og at han nå betaler for psykologtimer for å bearbeide det som skjedde.

– Jeg har mareritt, er redd for folkemengder og unngår situasjoner som kan minne om det som skjedde. Jeg er mye mer obs på hva som skjer rundt meg når jeg er ute. Jeg skvetter mer enn før, er mer redd for hva folk kan finne på og jeg sover dårligere fordi jeg har mareritt, sier han.

– Vekslet såvidt noen ord

Tirsdag skal han stå ansikt til ansikt med tiltalte og forklare seg. Uken etter knivstikkingen sa forsvarer Erling Mehus at tiltalte hevdet han hadde handlet i selvforsvar.

– Det reagerte jeg sterkt på. Jeg ble stukket ned og nesten drept av en jeg aldri har sett før. Vi vekslet såvidt noen ord, det var ingen grunn til å stikke meg med kniv. Han har stjålet år av mitt liv, sier 27-åringen.

Bistandsadvokat Jorunn Hegle Hovda sier at klienten har fått livet snudd på hodet og at han ikke forstår hvorfor han ble knivstukket.

– Han har spekulert på om det skjedde fordi han ikke ga dem røyk, sier advokaten, som vil fremme erstatningskrav på vegne av klienten.

BISTANDSADVOKAT: Jorunn Hegle Hovda sier klienten fikk livet snudd på hodet. Foto: Gisle Oddstad

27-åringen sier til VG at han har et vagt minne om at han ble spurt etter røyk, og at han svarte nei til det.

– Det er et minne som er kommet i etterkant. Jeg ble så skadet at jeg ikke husker detaljert hva som skjedde. Men jeg husker noe med sigaretter og at han kan ha reagert kraftig på et nei fra meg. I etterkant ble jeg veldig forskrekket over at noe så lite kunne føre til noe så alvorlig, sier 27-åringen.

Den tiltalte mannen i 30-årene ble pågrepet på en adresse på Romerike fem dager etter knivstikkingen på Egertorget i Oslo. Han er også tiltalt for trusler og vold mot polititjenestemennene som pågrep ham. Ifølge tiltalen skrek han at han drømte om å drepe mennesker og om å drepe flest mulig politimenn.

Advokat Erling Mehus representerer den tiltalte mannen i 30-årene.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han sier at han opplevde at han var i en nødvergesituasjon. Han ønsket ikke påføre skade, men sier han opplevde at han ble angrepet og forsvarte seg. Dette vil han forklare seg om i retten.

– Hvorfor bar han kniv?

– Det vil han forklare seg om i retten. Min klient er lettet over at motparten tilsynelatende er blitt frisk. Han er lei seg over det som skjedde, men erkjenner ikke straffskyld.

Publisert: 03.02.20 kl. 19:58 Oppdatert: 03.02.20 kl. 20:08

