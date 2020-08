PRØVEPENSEL: Personer som har mistanke om coronasmitte må i dag ta en dyp nese- og/eller halsprøve. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

FHI om spyttprøver: Bør tas i bruk så snart som mulig

Over 850 personer har så langt deltatt i det norske pilotprosjektet som skal finne ut om spyttprøver kan være egnet for å påvise coronasmitte. Nå skal ytterligere 10.000 teste ut metoden.

– Spytt som prøvemateriale må tas i bruk så snart som mulig, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste risikovurdering fredag.

Ved mistanke om corona blir det i dag tatt en dyp nese- og/eller halsprøve. Spytt som prøvemateriale vil ifølge FHI forenkle prøvetakingen betydelig.

Det var i mai at helsemyndighetene varslet at de så på muligheter for å endre testmetode for å påvise coronasmitte. På en pressekonferanse 3. juni sa Bent Høie at et pilotprosjekt om spyttprøver skulle starte opp 15. juni.

Testet dobbelt

Pilotprosjektet er ledet av Helsedirektoratet, i samarbeid med FHI, mikrobiologisk laboratorium ved Oslo universitetssykehus, Fürst Medisinske Laboratorium AS og Oslo kommune.

Alle som testet seg for corona ved Aker teststasjon, feberpoliklinikk Vest og feberpoliklinikk Østensjø/Søndre Nordstrand i uke 26, fikk tilbud om å utføre en spyttprøve.

– Så å si alle sa ja, så over 850 personer testet dobbelt. Av disse var elleve positive. Spyttprøvene samsvarte med resultatene fra dyp nese- og halsprøvene, sier prosjektleder Trude Andreassen i Helsedirektoratet til VG.

Ny pilot

Spyttprøvene hadde imidlertid litt lavere sensitivitet enn en dyp nese- og halsprøve. En dyp nese- og halsprøve som viser svak positiv, vil derfor kunne glippe på en spyttprøve, forklarer Andreassen.

– Elleve positive tester er et veldig lite tallgrunnlag. Vi har derfor konkludert med at vi kjører en ny pilot i høst, hvor vi tester 10.000 personer, sier hun.

Del to av pilotprosjektet vil foregå i tre ulike løp:

Personen kommer til teststedet og tar en spyttprøve i stedet for en dyp nese- og/eller halsprøve.

Pårørende kommer til teststedet og henter utstyr, før de leverer det til den som skal testes. Den som skal testes tar spyttprøven hjemme før pårørende leverer prøven på teststedet.

Noen fra teststedet kommer hjem til personen og leverer utstyret. Den som skal testes tar spyttprøven hjemme før personen leverer prøven på teststedet igjen.

På den første piloten spyttet personene i et vanlig reagensrør med 16 millimeter åpning. Helsepersonell helte deretter oppi transportmedium.

– Til pilot to ønsker vi å få et kit, hvor personen spytter i en trakt eller lignende som går rett ned til røret. Åpningen på reagensrøret vi benyttet i pilot en var litt lite. Vi fikk nok spytt, men ønsker nå å få et kit som gjør det lettere å utføre prøven, sier Andreassen.

Starter i september

Del to av piloten vil primært foregå i Oslo, men også deler av Viken har blitt forespurt om å delta, slik at det går raskere å få testet 10.000 personer.

– Testingen vil igangsettes så fort utstyret er på plass. Vi begynner trolig i september og er ferdig en gang i oktober, sier Andreassen.

– Enn så lenge holder Oslo kommune fortsatt på å verifisere metoden. Alle som tester positivt i Oslo blir oppringt med spørsmål om ta en spyttprøve og en ny dyp nese- og halsprøve.

PROSJEKTLEDER: Trude Andreassen i Helsedirektoratet leder pilotprosjektet om spyttprøver. Foto: Elisabeth Jakobsen

– Sannsynlig at det blir innført

På spørsmål om del to av piloten må gjennomføres før FHI gir sine anbefalinger om eventuell innføring av spytt som prøvemateriale, svarer prosjektlederen:

– Strengt tatt ikke, men vi anbefaler det. Piloter er ikke bare viktig for å måle sensitivitet, men også for å vite hva brukeren synes. Det er viktig at brukeren opplever at metoden er så bra som vi tenker at den er.

Andreassen har sterk tro på at spyttprøver blir innført som testmetode.

– Spyttprøver vil gjøre det mulig å teste langt flere med mindre bruk av smittevernutstyr og helsepersonell. Det er veldig sannsynlig at det blir innført, men det er en politisk beslutning som ikke jeg skal ta.

