KAN BLI LEDER: Trond Giske er enstemmig innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag. Foto: Tore Kristiansen

92 Ap-medlemmer ut mot Giske: – Dette føles feil for oss!

På lørdag kan Trond Giske bli fylkesleder i Trøndelag Ap. Den tilliten bør han ikke få, mener over 90 Ap-politikere.

Mandag ble Trond Giske innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti, av en enstemmig valgkomité. Det har ført til protester i partiet, både lokalt og sentralt.

– Dette handler ikke om hvor lang tid det har gått, men om hvor lite Trond Giske har gjort for å forsone, sier Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti, til VG.

Hun sier det gjør sterkt inntrykk når tidligere Trøndelag AUF-leder Ellen Reitan sier til NRK at «alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap».

– Stortinget er en nasjonalforsamling og som tillitsvalgt i et riksdekkende parti føler jeg ansvar for å si fra om at Trond Giske burde gjort mer enn han har gjort for å reparere og å bygge tillit, fortsetter hun.

– Vil ta til motmæle

Staalesen er en av 92 Ap-politikere som står bak et leserinnlegg i VG, der de skriver at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ikke bør få ny tillit til fremskutte verv i Arbeiderpartiet.

«Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», skriver Ap-politikerne i innlegget.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018, etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

– Det er viktig for meg å vise at vi er mange i partiet som ikke synes at det er greit, og som vil ta til motmæle, sier Marta Hofsøy, sentralstyremedlem i AUF.

UT MOT GISKE: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen og 91 andre Ap-politikere. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Selv om vi har forståelse for at det er Trøndelag selv som velger sin leder, så er dette et innspill vi føler for å komme med.

I innlegget skriver Ap-politikerne at «det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen».

Blant dem som har skrevet under er stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Svein Roald Hansen og Nina Sandberg, Oslo-byråd Rina Mariann Hansen, ordførerne Anne Rygh Pedersen, Tom Anders Ludvigsen, Truls Wickholm og Hanne Opdan og en rekke lokallagsledere, folkevalgte og partimedlemmer.

Ap-politikerne skriver at de frykter at partiet vil miste medlemmer og velgere hvis Giske får nye verv:

«Velgere lokalt hos oss sier de ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom Trond Giske får en sentral posisjon i partiet igjen. Flere medlemmer forteller at de vurderer sitt medlemskap. Mange sier de har vanskeligheter med å motivere seg for partiarbeid eller valgkamp».

VG har vært i kontakt med Trond Giske, som ikke ønsker å kommentere saken.

Publisert: 27.08.20 kl. 10:48 Oppdatert: 27.08.20 kl. 10:59

