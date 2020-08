Person funnet død på hotell i Sarpsborg

Politiet undersøker et mistenkelig dødsfall i Sarpsborg etter at en person ble funnet død på et hotell.

En person som oppholdt seg på et hotell i Sarpsborg i dag, ble funnet død.

Operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt opplyser til VG at dødsfallet undersøkes som mistenkelig.

Daglig leder ved hotellet sier til VG at de fikk en telefon fra alarmsentralen om at en ambulanse var på vei på grunn av hjertestans på et rom.

Det er ikke bekreftet hvem som varslet alarmsentralen om den nå avdøde personen.

Nødetatene ankom hotellet rundt klokken 14.30 i dag. Dødsårsaken til personen er ukjent, og den døde er ikke identifisert.

Politiet har hentet ut en person av bygningen og tatt med seg vedkommende i en patruljebil, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Operasjonsleder Samuelsen ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger om saken, ei heller hvorfor politiet betegner dødsfallet som mistenkelig.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon, sier han.

Hotellet hadde få gjester på grunn av coronasituasjonen, forteller daglig leder.

Gjestene er informert om hendelsen.

