Nye reiseråd denne uken: Flere nordiske regioner kan bli «gule»

Når Folkehelseinstituttet (FHI) denne uken skal gi råd om gjenåpning, kan flere land og regioner bli «gule». Sjekk hvilke i VGs oversikt.

Hver uke vurderer FHI om det er noen land som skal lukkes og farges røde. Men åpning av land og regioner skjer bare annenhver uke.

Det vil si at FHI denne uken vil gi regjeringen anbefalinger om hvilke land og nordiske regioner som kan åpnes for reiser uten karantene.

Hva betyr «gult smittenivå»? Gule land og regioner må ha under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste 14 dagene. Hvis de har mer en det, kan de bli farget røde, så du må i karantene om du reiser dit.

Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til gule land.

«Gule» regioner i Norden

Jämtland har ligget på gult nivå siden 17. august, viser VGs reiseråd-oversikt.

Også de ferskeste tallene fra Jämtland viser at länet ligger under kravet med 10,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Disse regionene kan bli «gule»:

Gotlands län (18,4 per 100.000 innbyggere)

Sjælland (11,7 per 100.000 innbyggere)

Värmlands län (13,8 per 100.000 innbyggere)

Västerbottens län (9,9 per 100.000 innbyggere)

Västernorrlands län (15,1 per 100.000 innbyggere)

Örebro län (14,8 per 100.000 innbyggere)

Se hvordan smitten har utviklet seg i de svenske regionene:

«Gule» land

Kypros ligger nå under kravet for gjenåpning med 17,7 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Siden Luxembourg har foretatt en større justering av smittetilfeller, er landet registrert med et negativt smittetall for de siste 14 dagene.

Kan bli «røde»

FHI varslet allerede i forrige uke at Slovenia kunne bli «rødt», dersom landet havnet over kravet for reiser uten karantene.

Torsdag bikket Slovenia over kravet, men FHI kom ikke med en anbefaling om karanteneplikt. Mandag kveld ligger landet fortsatt over kravet, med 21,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Dermed står Slovenia i fare for å bli «rødt» ved denne ukens anbefaling.

Italia ligger nå også over grensen for reiser uten karantene med 23,7 smittetilfelle per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene

Ingen nordiske regioner ligger an til å bli rød mandag kveld.

OBS! Smittetallene i denne saken kan fortsatt endre seg med etterregistreringer fra helgen.

Visste du? I VGs reiseråd-oversikt kan du til enhver tid se om land og regioner ligger over eller under det norske smittekravet. VG bruker samme regnemetode og tallgrunnlag som FHI.

Merk: Regjeringen ber deg unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Helseministeren har tidligere sagt at en dagstur til Sverige for å handle kan karakteriseres som en unødvendig reise.

Se de forventede reiserådene her:

