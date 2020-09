Foto: Terje Bringedal, VG

Sjekket Stortingets sikkerhetsløsning: E-post svakest

Stortingets e-postsystem bruker en sikkerhetsløsning for pålogging som har vært kritisert i flere år. – Gjør det lettere for kriminelle med onde hensikter, sier tidligere IKT Norge-direktør.

Tirsdag ettermiddag sprakk nyheten om at flere stortingsrepresentanter og ansatte er utsatt for innbrudd på e-postkontoene sine. Ifølge VGs opplysninger er Ap, Sp, Høyre og Venstre rammet av angrepene. Ofrene sitter i ulike komiteer og flere kan ha tilgang på sensitiv informasjon.

– Det som skiller tidligere angrep fra dette er at man har lyktes med innbrudd og tatt ut data. Det gjør denne saken svært alvorlig, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen til VG.







Angrepet er nå under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

De siste årene har store passordlekkasjer og svak datasikkerhet flere ganger satt dagsorden internasjonalt.

I juni 2016 ble det kjent at russiske hackere hadde kommet seg inn i Demokratenes datanettverk i USA og fått tilgang til e-poster og chatter. Senere slapp nettstedet Wikileaks innholdet på nett, noe som førte til flere opprivende konflikter også internt i partiet.

I mai 2017, halvannet døgn før franskmennene skulle gå til valgurnene, slapp hackere 20.000 e-poster de fikk tak i under innbrudd i e-postservere tilhørende nåværende president Emmanuel Macron. Igjen fikk Russland skylden, men nektet. Macron hevdet også at feilaktige opplysninger var blandet inn i de lekkede e-postene som ble lagt ut på Wikileaks og andre nettsteder.

Åpent på nett

– Stortinget har veldig attraktiv informasjon. Ved å lese e-poster kan du skjønne hva norske politikere har gjort, sagt og kanskje hva planene deres er, sier teknologidirektør Simen Sommerfeldt i konsulentselskapet Bouvet til VG.

Han har tidligere jobbet med sikkerhetsløsninger for et stortingsparti.

VG har sjekket påloggingsløsningene for e-post og for interne dokumenter på Stortinget sammen med en representant og en rådgiver i ulike partier.

Portaler for å få adgang ligger åpent på nett. De kan finnes via pc-er og mobiltelefoner som ikke er satt opp av Stortingets IT-avdeling.

LOGGER PÅ: For å komme inn på Stortingets e-postsystem kan man logge seg på en lett tilgjengelig nettside. VG har valgt å sladde domenenavnet. Foto: Mattis Sandblad, VG

For å få logge inn på nettportalen med interne dokumenter og komitépapirer som kan inneholde sensitiv informasjon, må de først oppgi e-postadressen sin og et passord.

Dersom personer med onde hensikter allerede har skaffet seg e-postadressen og passordet, er det enda en barriere: Et unikt passord som sendes kryptert til en app på mobiltelefonen, som igjen er satt opp og sikret av Stortingets IT-avdeling.

Løsningen kalles tofaktor-bekreftelse og brukes av mange bedrifter som vil beskytte informasjon og personer som beskytte privatlivet sitt.

Svakere e-post-løsning

Men testen viser at ved pålogging til e-postkontoen, som også kan inneholde sensitiv eller privat informasjon, mottar de folkevalgte og ansatte engangskoden fra Stortinget i en tekstmelding på mobiltelefonen.

En slik løsning med sms har blitt advart mot i flere år av sikkerhetseksperter i utlandet og i Norge, fordi det blir langt enklere for uvedkommende å sikre seg den viktige engangskoden.

Allerede i 2016 slo fagbladet Computerworld fast at løsningen er usikker og amerikanske myndigheter anbefalte å ikke bruke sms i tofaktor-bekreftelse.

– Gjør det lettere for kriminelle

– I det øyeblikket Stortinget sender en kode på sms for slik pålogging til e-post gjør de det lettere for kriminelle med onde hensikter, sier tidligere direktør i IKT-Norge Torgeir Waterhouse, nå partner i rådgivningsselskapet Otte.

– Ordentlig cyberkriminelle, som går på jobb med lønn fra et privat firma eller en stat, kan håndtere en tofaktor-bekreftelse med kode på sms. Det er overveiende sannsynlig at de som står bak e-postinnbruddet på Stortinget vet hva de gjør. Da er det stor forskjell på en løsning med sms eller app, sier Waterhouse.

IT-EKSPERT: Torgeir Waterhouse. Foto: IKT-Norge

Flere stortingsrepresentanter forteller VG at man er nøye med å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

– Det viktigste elementet i sikkerhet er kultur og mennesker. Folk bryter regler hele tiden. Og man har heller ingen kontroll på hva folk har sendt til deg på e-post, sier Waterhouse.

– Siden det har foregått innbrudd i e-postkontoer og dette er en flate som er åpen for pålogging fra utsiden, så styrker disse opplysningene teorien om at det er denne løsningen som har blitt misbrukt, sier Waterhouse og understreker:

– Vi vet ennå ikke hva som har skjedd, men helt uavhengig av om det er det klart at Stortingets sikkerhet for e-post er et problem. Den er på et lavere nivå enn den burde være.

Sommerfeldt sier inntrengere ofte leter etter slike svakheter.

– Mitt inntrykk er at Stortinget generelt er gode på digital sikkerhet. Når man likevel bruker en eldre løsning for pålogging for e-post, så kan det skyldes at de har måttet kompromisse på grunn av teknologi eller brukervennlighet. Slike svakheter, som ofte er en kalkulert risiko, er det inntrengere leter etter når de vil inn, sier Sommerfeldt.

BRUKES TIL ALT: Mobiltelefoner brukes til alt fra helsedata til sosiale medier, men abonnementet kan kapres av ukjente. Foto: NTB scanpix

Flere metoder

Det er flere måter å få tilgang til sms-er som sendes til mobiltelefoner i Norge. Kriminelle kan bruker svakheter i teleselskapenes rutiner eller utro tjenere til å bytte eier av telefonnummer og få utstedt et nytt sim-kort som erstatter det som er i bruk. Metoden kalles «mobilkapring» og er brukt mot profilerte personer innen næringsliv eller kjendiser.

En annen metode er å få laget et ekstra sim-kort til det samme abonnementet. Ved å sette det i en ny telefon kan inntrengeren selv motta sms-er samtidig med den originale eieren av telefonnummeret. Sikkerhetssystemet Stortinget bruker for adgang til e-post vil da være svekket.

– Hvis de bruker et godt system med kode i en app på sensitive dokumenter, hvorfor velger de lavere sikkerhet på e-post, spør Waterhouse.

VG har spurt Stortinget om:

Hvorfor de har valgt de ulike metodene for innlogging til dokumenter og e-post.

Om koder sendt på sms har vært en del av innbruddet i e-postkontoer.

Hvorvidt det overhodet var tofaktor-bekreftelse for innlogging på e-postkontoer da innbruddene skjedde.

– Stortinget ønsker ikke å kommentere detaljer rundt sikkerhetsløsningene, som vi jobber kontinuerlig med opp mot trusselbildet. Da vi oppdaget angrepet, satte vi i verk en rekke strakstiltak, som har hatt god effekt. I lys av angrepet vurderes nå andre forebyggende tiltak løpende, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen i en uttalelse sendt fra presseavdelingen.

STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andreassen ønsker ikke å kommentere konkrete opplysninger. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

– Detaljer om angrepet kan jeg ikke gå ut med, sier Andreassen.

Kjendiser «mobilkapret»

Fenomenet «mobilkapring» er ikke nytt i Norge. I mars 2019 publiserte Dagens Næringsliv en omfattende artikkel om hvordan både kjente og ukjente nordmenn mistet kontroller over sitt digitale liv ved at kriminelle overtok telefonnummeret deres. Journalistene testet også muligheten selv, med suksess.

