UNGDOMSSKOLEN: Høyre vil ha fraværsgrense også på ungdomsskolen. De innførte grensen på videregående i 2016. Foto: Thomas Brun

Vil utvide fraværsgrensen i skolen

Høyre ønsker å innføre fraværsgrense i ungdomsskolen, slik de gjorde med videregående skole i 2016.

– Overgangen til ungdomsskolen er stor for mange. Vi ser at skolen mislykkes i å engasjere og motivere alle elever, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til Aftenposten som først meldte nyheten.

Fraværsgrense i ungdomsskolen er et av forslagene fra Høyres programkomité til ny skolepolitikk, skriver avisen. Partiet vil også endre fagsammensettingen og innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag

Tidligere i år konkluderte regjeringen med at fraværsgrensen på videregående er en suksess, men ordningen har fått kritikk fra flere.

Elevorganisasjonen har kjempet mot fraværsgrensen siden innføringen.

Etter innføringen, har fraværet gått ned med 27 prosent i snitt, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– De elevene som var mye på skolen, er nå bitte litt mer på skolen. Mens de elevene som har mye fravær, får ikke senket fraværet nok til at de kommer under grensen på 10 prosent. Konsekvensen av det er at disse elevene pushes ut av skolen, og derfor mener vi at fraværsgrensen ikke har oppnådd målet sitt, sa leder i Elevorganisasjonen Kristin Schultz til VG tidligere i år.

Går i strupen på hverandre når de debatterer fraværsgrensen:

I dagens regelverk kan elever ha opp til ti prosent fravær i et fag, mens det i spesielle tilfeller kan gis opp til 15 prosent, med tillatelse fra rektor.

Som følge av Covid-19 har regjeringen i høst endret fraværsreglene for videregåendeelever slik at gyldig fravær gis ved egenmelding.

– Vi har glemt ungdomsskolen litt. Det har vært et blindspor i hele skoledebatten. Det har handlet om fraværsgrense i videregående, tidlig innsats og mye annet, men ikke om ungdomsskolen, sier Asheim til avisen.

Undersøkelser blant velgere i 2013 og 2017 viser at flertallet mener Høyre har den beste skolepolitikken, skriver Aftenposten.

Publisert: 27.08.20 kl. 16:07

