FLERE SMITTEDE: I februar og mars har fire reisefølger hatt mistanke eller testet positivt for covid-19 etter seilaser på MS «Fridtjof Nansen», uten at Hurtigruten informerte de andre passasjerene. Foto: Hurtigruten

Flere smittede om bord på Hurtigruten i februar og mars

Flere smittede passasjerer har vært om bord på seilaser på MS «Fridtjof Nansen» i februar og mars, ifølge Hurtigruten. Passasjerene om bord ble ikke varslet om smittetilfellene.

Nå nettopp

– Vi har fått informasjon om totalt fire gjestefølger som har hatt mistanke om eller har testet positivt for covid-19 etter å ha vært på seilinger med MS «Fridtjof Nanse» i februar og mars. De fire ulike reisefølgene inkluderer det reisefølget som ble omtalt i går, skriver pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, i en e-post til VG.

Det var NRK omtalte saken først.

VG skrev onsdag om belgiske Albert Facq som i april døde av covid-19.

Han hadde blitt syk med magesmerter og dårlig matlyst under et seilas med Hurtigrutens MS «Fridtjof Nansen» i mars, ifølge nettstedet Newsinenglish.

Nettstedet skriver at skipslegen om bord på skipet diagnostiserte passasjeren med akutt febersykdom og magekatarr. Ved hjemkomst i Belgia etter cruiseferien testet Facq positivt på covid-19.

les også Fikk SMS-instruks av kommuneoverlegen – Hurtigruten sendte ut annen beskjed

– Kilden for smitte var uklar

Alle de smittede passasjerene gikk i land i Storbritannia etter reisen med skipet, og dro hjem derfra, ifølge Kramviken.

– De andre reisefølgene ble fulgt opp hver for seg i mars, men hadde vært på reiser gjennom Europa, på et tidspunkt der det var mye smitte i samfunnet, mindre testing og langt færre smitteverntiltak enn i dag.

Hurtigruten gikk ikke ut med informasjon om disse smittetilfellene, da de mente at kilden for smitte var uklar, skriver pressevakten i e-posten til VG.

– Vi fikk informasjon om hver av disse sakene etter at gjestene hadde forlatt skipet, og tilfellene ble håndtert hver for seg. Vurderingen da var at det ikke var direkte sammenheng mellom disse reisefølgene, og at kilden for smitte var uklar. Dette var gjester fra forskjellige seilinger, som hadde vært på reise fra og til skipet.

Pressevakten skriver at kunnskapsnivået og oversikten man hadde da kan ikke sammenlignes med det man har i dag.

– Nå, med kunnskapen vi har, ville nok vurderingen om bredere informasjon vært en annen.

les også Interne e-poster: Hurtigruten-lege overrasket over at vondt i halsen er coronasymptom

Flere i mannskapet hadde symptomer

– De fleste i mannskapet om bord på MS «Fridtjof Nansen» kom om bord i desember 2019, og var på skipet da pandemien brøt ut. Det var flere i mannskapet som hadde symptomer på sykdom over en periode på noen uker. Etter at cruisene var avsluttet og skipene ble lagt i opplag, var alle om bord i karantene. Hele mannskapet på skipet ble testet i august, og alle tester var da negative.

Etter en seilas på MS «Roald Amundsen» i juli, ble Hurtigruten varslet av kommuneoverlegen i Hadsel kommune om at en person som hadde vært om bord var bekreftet smittet. Da vurderte Hurtigruten først at det ikke var grunn til å informere de andre passasjerene. Først to dager senere ble passasjerene varslet. Nå er 71 personer er bekreftet smittet etter to seilaser med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» i juli.

Ifølge Hurtigruten har de ikke har de ikke blitt kontaktet av helsemyndigheter etter smittetilfellene bord på MS «Fridtjof Nansen» i februar og mars.

– Alle som i etterkant har fått påvist covid-19 har blitt testet og fulgt opp av egen lege eller andre helsemyndigheter. Vi er ikke kjent med hvilken oppfølging som har blitt gjort gjennom dem, og har heller ikke blitt kontaktet av myndighetene om dette i forbindelse med eventuell smittesporing, skriver Kramviken.

Publisert: 27.08.20 kl. 22:19

Les også

Fra andre aviser