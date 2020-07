PRØVEKANIN: Den brasilianske barnelegen Monica Levi fra São Paulo er en av de frivillige som nå prøver ut vaksinen fra University of Oxford/AstraZeneca. «Dette er mitt bidrag til vitenskapen», sier hun til AFP. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Seks coronavaksiner er i siste testfase: – Tar lang tid

Flere potensielle coronavaksiner er nå i den tredje og avgjørende fasen av testingen. Men vaksinekappløpet er langt fra over.

Nå nettopp

Mandag ble massetestingen av den amerikanske Moderna-vaksinen satt i gang, med 30.000 frivillige fra USA. Samtidig skal en annen kandidat prøves ut på brasilianske helsearbeidere – og ytterligere to på frivillige i De forente arabiske emirater.

På spørsmål om en vaksine kan være klar for allmenn bruk i 2020, er imidlertid beskjeden fra FHI:

– Det vurderer vi som lite sannsynlig, sier overlege Ellen Furuseth ved avdeling for smittevern og vaksine i FHI.

– Verdens helseorganisasjon har uttalt at de regner med at produksjonen av vaksine for bruk i større skala tidligst kan starte høsten 2021, påpeker hun.

Dette er de tre fasene

Ifølge en oversikt fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har seks utviklere nå kommet til fase tre i testingen. Det er først nå vaksinene skal testes på virkelig store grupper mennesker.

DETTE ER DE ULIKE TEST-FASENE PREKLINISKE STUDIER – 140 kandidater nå: En rekke kriterier må oppfylles for å få lov til å teste på mennesker. Først er det gjerne tester på dyr, før det kan testes på mennesker i fase 1.

FASE 1–18 kandidater nå: Første mål er å sjekke om vaksinen er trygg–altså at den ikke har noen alvorlige bivirkninger.

FASE 2: 12 kandidater nå: I fase to testes vaksinen på en større gruppe, fra flere hundre til rundt 1000. De må fortsatt bevise at vaksinen ikke har alvorlige bivirkninger og er trygg, men også se om den faktisk har noe effekt–gjerne på ulike aldersgrupper, påpeker I fase totestes vaksinen på en større gruppe, fra flere hundre til rundt 1000. De må fortsatt bevise at vaksinen ikke har alvorlige bivirkninger og er trygg, men også se om den faktisk har noe effekt–gjerne på ulike aldersgrupper, påpeker New York Times . Noen produsenter har kombinert fase 1 og 2 og telles derfor i begge faser her.

FASE 3: 6 kandidater nå: I den siste og avgjørende fasen testes vaksinen på enda større grupper–for å måle effekten og hvilke doser som eventuelt kreves. Flere av coronavaksinene skal testes på rundt 30.000 mennesker. Vis mer

– Det er flere potensielle vaksiner under utvikling. Men det kan oppstå utfordringer underveis som kan forsinke utviklingen eller gjøre at man ikke kan gå videre med flere av disse. Vaksineutvikling tar lang tid, understreker overlege Ellen Furuseth ved avdeling for smittevern og vaksine i FHI.

– Når en vaksine har passert alle nødvendige forundersøkelser, vil det også kunne være begrensninger i produksjonskapasitet for å lage nok vaksiner til alle som skal ha den første tiden, påpeker FHI-overlegen.

Men selv om disse seks alle er testet på mennesker med tilsynelatende lovende resultat, er det ikke bevist at noen av dem faktisk virker. Og hvor lenge de i så fall beskytter mot coronaviruset.

I GANG I USA: 30.000 frivillige skal delta i Modernas fase tre. Her gir sykepleier Jen Molstead den frivillige Melissa Harting en dose i Harpersville på mandag (dosen er enten vaksine eller placebo). Foto: Hans Pennink / FR58980 AP

Fauci: Flere millioner doser i starten av neste år

USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci påpekte mandag at en vaksine trolig ikke vil være allment og bredt tilgjengelig for det amerikanske folk før flere måneder inn i 2021.

– Det er sannsynlig at vi ved begynnelsen av neste år vil ha flere titalls millioner doser tilgjengelig, sier Fauci ifølge CNBC. Han leder NIAID, som forsker på infeksjonssykdommer og samarbeider med Moderna om deres vaksine.

Flere vaksinekandidater skal gå inn i fase tre i høst–eller gjøre de første testene på mennesker–og det er slett ikke sikkert at amerikanske Moderna går seirende ut av kappløpet.

Siste i vaksine-kappløpet: Russerne hevdet onsdag at de ville bli de første i verden til å få en vaksine godkjent – og det allerede i august, skriver Russerne hevdet onsdag at de ville bli de første i verden til å få en vaksine godkjent – og det allerede i august, skriver CNN . Deres vaksinekandidat er bare på fase 1, ifølge WHOs oversikt, og russerne har ikke publisert forskningsresultatene sine, i motsetning til de seks listet over her. Russiske hackere ble tidligere i sommer anklaget av amerikanske, britiske og kanadiske myndigheter for å prøve å stjele vaksine-data fra universitet og organisasjoner i landene

– Er det noen potensielle vaksiner som dere mener (så langt) har pekt seg ut som spesielt lovende? spør VG FHI.

– Det er ennå tidlig i utviklingen, og det er foreløpig ikke data nok til å vurdere de enkelte vaksinene eller sammenligne dem, skriver Furuseth i FHI.

– Erfaringsmessig vil mange vaksinekandidater kunne falle fra i disse tidlige fasene av studiene, og det er kun deler av studierapportene som publiseres, så vi bør være forsiktige med å trekke noen konklusjoner så tidlig. Det er et bredt spekter av vaksinekandidater som bygger på ulike vaksinemodeller, og noen av disse modellene er det lite erfaring med fra tidligere, sier Furuseth.

Publisert: 30.07.20 kl. 07:43

Coronaviruset Vaksine WHO

