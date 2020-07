STENGER: Spaniareiser innebærer fra midnatt av igjen karantene, opplyser regjeringen og FHI. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Regjeringen med nye reiseråd: Spania blir «rødt» - Sverige åpner opp

Fra og med midnatt må du i karantene dersom du kommer hjem fra Spania. Samtidig åpnes det for reise til syv svenske regioner.

Regjeringen endrer fra og med i natt reiserådene for nordmenn som returnerer fra Spania. Det kommer etter økende smittetall i landet de siste ukene.

Kommer du hjem fra Spania etter midnatt fredag den 24. juli, må du altså i 10 dagers reisekarantene. Regjeringen har imidlertid åpnet for reiser uten karantene fra Ungarn.

– Grunnen til endringen er at de ikke lenger oppfyller kravene. Vi skjønner at dette er skuffende, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad på pressekonferansen fredag.

På den annen side åpnes det for reiser til ytterligere fire svenske len: Värmland, Örebro, Östergötland og Kalmar. Det kommer i tillegg til de som allerede var grønne: Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Se hvilke land som er grønne og røde fra midnatt:

Se hvilke svenske regioner som er åpne fra midnatt:

Får sykepenger

Bollestad sier også at nordmenn som reiste til Spania da landet hadde grønn status, har rett til sykepenger om det trengs i karantenetiden. Bakgrunnen for dette er at de som reiste før statusoppdateringen for Spania, ikke har brutt regelverket.

Ved forrige vurdering åpnet regjeringen for karantenefri reise til en rekke land i Schengen-/EØS-området. Samtidig ble det påpekt at rådene kunne bli endret på kort varsel.

Unntakene gjaldt Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg. Med unntak av Ungarn forblir disse stengte i den nye vurderingen.

– I Ungarn har det vært en god trend over tid, og vi har også fått dataene vi manglet ved tidligere vurdering, sier Are Stuwitz Berg ved FHI.

les også Belgisk epidemiolog til VG: – Vi er i den andre bølgen av viruset

Kriteriene som blir lagt til grunn for vurdering av reiseråd for landene innenfor Schengen og EØS er følgende:

Det må være færre enn 20 bekreftede smittede per 100 000 innbygger de siste to ukene (14-dagers insidens)

Det må være under 5 prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene

UD presiserer samtidig at unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise, og at de som planlegger en reise, må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til.

– Karantene innebærer altså at du ikke kan gå på jobb, reise kollektivt eller oppholde deg på steder med mange mennesker, minner Espen Rostrup Nakstad ved FHI om.

Tirsdag opplyste Helsedirektoratet at reisende til Spania sannsynligvis ville få karanteneplikt fra og med i dag fredag, og sendte ut SMS med varsel til alle nordmenn i landet.

VGs gjennomgang av smittetallene i Europa de siste to ukene viste at Spania nå ligger et godt stykke over FHIs krav. Belgia har også hatt en kraftig økning i antall nye smittetilfeller, med 20,6 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, men forblir altså åpent enn så lenge.

VGs kartlegging av svenske len tidligere denne uken viste også at Värmland lå i posisjon til å få «grønn» status, som ett av tre svenske len.

Andre len ligger fortsatt noe over grensen, deriblant Örebro og Östergötland. Her har FHI gjort en helhetsvurdering, der trenden over tid totalt sett har vært positiv og nedadgående med hensyn til smitte.

– Disse regionene vil komme under 20 tilfeller i uke 30 dersom utviklingen fortsetter, sier Berg ved FHI.

