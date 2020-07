Foto: Illustrasjonsbilde: Berit Roald / NTB scanpix

Frykter flere ensomme studenter

Snart går startskuddet for et nytt studieår, men med det som kanskje vil bli en litt annerledes studiehverdag er Arbeiderpartiet bekymret for at det vil bli flere studenter som vil slite med ensomhet.

For mindre enn 10 minutter siden

Flere studiesteder vil denne høsten ha et såkalt «hybridsemester» som består av en blanding av digital og fysisk undervisning. Lisa Grøtan Sørgaard (20) er en av dem som skal starte å studere for første gang til høsten. Hun flytter fra hjemstedet Grong i Trøndelag for å starte på NTNU i Gjøvik. Hun er spent på å se hvordan det nye semesteret vil bli nå under pandemien.

– Det blir spennende, men helt sikkert annerledes en fra hvordan tidligere studenter har hatt det, med en annerledes fadderuke og undervisning, sier hun.

Sørgaard forteller til VG at hun bekymret for hvordan hun skal bli kjent med nye folk ettersom det kanskje blir mindre av de vanlige møtepunktene for studentene.

– Det er noe jeg tenker mye på, men jeg har valgt å bo i kollektiv siden jeg er så opptatt av det sosiale og er veldig glad i å ha folk rundt meg, sier hun.

STUDIEKLAR: Lisa Grøtan Sørgaard starter på NTNU i Gjøvik til høsten. Foto: Privat

Med et nytt studieår rundt hjørnet er Arbeiderpartiet bekymret for hvordan det sosiale vil bli for de nye studentene.

– Først og fremst så håper jeg at de som starter å studere i år får en god start på studietiden, men samtidig så må jeg si at jeg er veldig bekymret, sier Elise Bjørnebekk-Waagen som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget til VG.

Ifølge studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 oppga to av ti studenter at de ofte savnet noen å være sammen med. Undersøkelsen viste også at ensomheten er størst blant dem som er mellom 18 og 20 år. Bjørnebekk-Waagen er redd for at det vil bli flere ensomme studenter hvis flere av de faste møtepunktene forsvinner.

– Vi vet at det er mange som trenger de samlingspunktene for å takle møte med studietiden og for å få venner. Jeg frykter at det kan bli flere ensomme studenter, men håper selvfølgelig ikke at det blir realiteten, sier hun.

BEKYMRET: Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) er bekymret for hvordan den studiehverdagen vil bli for de nye studentene. Foto: Gisle Oddstad

Bjørnebekk-Waagen mener det vil kreves en stor grad av kreativitet fra studentene, men også fra undervisningsinstitusjonene for å finne nye måter å samles på, men samtidig følge smittevernseglene.

– Vi har studentsamskipnadene våre som sørger for studentboliger og velferdstilbudet som finnes. Og så er det veldig viktig at forelesere følger med når nye studenter kommer, om noen ikke møter opp og ser ut til ikke å ha det bra. Og så har vi jo lovfestet at alle studenter skal ha tilgang på et studentombud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til VG, og legger til:

– Det er viktig at de vet når de begynner, at det finnes et ombud der som du kan ta kontakt med om det er noe du opplever som ubehagelig eller vanskelig og kan sette deg i kontakt med de riktige menneskene.

– DET SOSIALE ER VIKTIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Flere av landets høyskoler og universiteter har meldt at årets fadderuke vil bli kortet ned til kun én uke, og at det blir større begrensninger på kapasitet under arrangementer enn tidligere. Samtlige av utdanningsinstitusjonene som VG har vært i kontakt med sier at det uansett vil bli gjennomført en fadderuke for høstens nye studenter.

les også Overlege bekymret for fadderuken

Asheim forteller at selv om alle universiteter og høyskoler nå er helt åpne, så er det smittevernshensyn som må tas. Han forteller at universitetene har fortalt at de kommer til å prioritere førsteårsstudentene.

– De skal få komme på campus, bli kjent med hverandre, jeg håper man får til fadderuker slik man pleier. Det blir kanskje ikke de store konsertene og sånn, men det blir likevel fadderuker. En kan være 20 stk! Det er veldig viktig – en viktig del av å gjøre det bra på studiet er å trives og har det fint sammen med medstudentene dine, sier Asheim til VG.

Publisert: 30.07.20 kl. 10:44

Les også

Fra andre aviser