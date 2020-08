SLÅR TILBAKE: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Maud Lervik

Norges Bank avviser lovbrudd: Går hardt ut mot representantskapet

Norges Bank har sendt et nytt brev til Stortinget, der de avviser at de brøt sentralbankloven, forvaltningsloven eller bankens etiske prinsipper da Nicolai Tangen ble ansatt.

Brevet ble sendt mandagens høring i Stortingets finanskomité. Temaet var Norges Banks ansettelse av finansmann Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb svarte i høringen ja på et spørsmål fra Frps Sivert Bjørnstad om det kunne være et lovbrudd, dersom de ikke opplyste Finansdepartementet om at Tangens premiss for å ta jobben var at han kunne beholde eierskap i hedgefondet han grunnla, Ako Capital.

Sentralbankloven krever at banken informerer om saker av «viktighet».

Norges Bank avviser at dette var et lovbrudd i et notat sendt torsdag til Stortingets finanskomité. Banken ønsker ikke å gi utdypende kommentarer om brevet til VG.

Finansdepartementet har sagt at de heller ikke vurderer dette som et lovbrudd.

Ikke fått adgang

Norges Bank skriver til finanskomiteen, som ledes av Mudassar Kapur (H), at de ønsker å klargjøre to sentrale forhold i sitt notat:

De avviser at Norges Bank har brutt sentralbankloven, forvaltningsloven eller bankens etiske prinsipper.

De sier at avtaleverket er ferdigstilt og signert og at representantskapet har fått alle avtaler.

Norges Bank går i sitt brev også hardt ut mot representantskapet.

De skriver at de ikke har blitt forelagt spørsmålet om brudd på sentralbankloven, «slik forsvarlig og normal saksbehandling tilsier».

Videre skriver banken at Olsen ikke har fått adgang til å være til stede for å oppklare uklarheter på noen av representantskapets møter etter 22. april, noe de sier de skal få lov til etter sentralbankloven.

LEDER: Finanskomiteens leder Mudassar Kapur. Foto: Maud Lervik

Slår tilbake

I en e-post til VG sier Julie Brodtkorb at Norges Bank tidlig i prosessen ble forelagt problemstillingen rundt sentralbanklovens krav.

Hun viser til brevet representantskapet sendte 29. april med følgende spørsmål: «Etter sentralbankloven skal Norges Bank informere departementet om saker av viktighet. Kan det redegjøres for når og hvilke temaer Finansdepartementet er orientert om i ansettelsesprosessen?»

– Sentralbankledelsen ved hovedstyret besvarte dette spørsmålet og henviste ikke til at de mente denne paragrafen ikke gjaldt denne saken.

SVARER: Julie Brodtkorb. Foto: Maud Lervik

Brodtkorb sier videre at det er opp til representantskapet å bestemme hvilke møter sentralbankledelsen skal være til stede på.

– I følge sentralbankloven er det opp til representantskapet å bestemme hvilke saker sentralbankledelsen skal være tilstede på under representantskapets møter (§2-18 pkt 2). Representantskapet viser her til at alle spørsmål og merknader har vært sendt til sentralbankledelsen/hovedstyret skriftlig og de har svart på våre spørsmål og merknader skriftlig, skriver hun.

Publisert: 13.08.20 kl. 15:32 Oppdatert: 13.08.20 kl. 16:08

