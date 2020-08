17 FLY: Flere flyselskap har hatt smittede personer om bord. Foto: Jan Ovind

FHI: 17 fly og to skip med coronasmitte i august

Fra og med onsdag skal Folkehelseinstituttet offentliggjøre informasjon om steder der personer med coronasmitte har vært om bord på buss, tog, fly og skip.

Folkehelseinstituttet har publisert en liste som viser at det i august er registrert coronasmitte på 17 fly til Norge i perioden 3. til 9. august.

Det er også registrert smitte på skip fra Hirtshals til Kristiansand den 2. og 6. august.

Listen ble publisert onsdag og vil oppdateres jevnlig fremover, melder FHI.

– Folkehelseinstituttet får varsler om personer påvist med covid-19 som har reist med offentlig kommunikasjon. Folkehelseinstituttet vil fremover offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer smitteførende med covid-19 har vært om bord, skriver de på sine hjemmesider.

Her kan du se hvilke fly det gjelder. Rapporter fra perioden før uke 32 er ikke inkludert i listen, påpeker FHI.

Viktig for å begrense spredningen

FHI opplyser at informasjon blir offentliggjort:

Dersom de ikke har informasjon om alle som kan ha blitt eksponert og ikke kan gjennomføre vanlig smittesporing

For å sikre raskt offentliggjøring av steder der mange kan ha blitt eksponert

– Ved enkelte reiser, både fra utland og innland, kan det ta lengre tid å innhente de nødvendige opplysningene for å kunne identifisere og kontakte alle mulige eksponerte. For noen reiser vil det ikke være mulig å identifisere og kontakte alle som kan ha vært utsatt for smitte, skriver de.

Smittesporing er ressurskrevende arbeid og tiltakene er viktige for å begrense spredningen av corona, heter det videre.

– Smitteverneffekten er høyest når nærkontakter identifiseres og smittesporingstiltakene iverksettes så tidlig som mulig.

Publisert: 12.08.20 kl. 19:09 Oppdatert: 12.08.20 kl. 19:23

