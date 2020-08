Reagerer: Linn Isabel Eielsen leier av Anker Studentbolig Foto: Iver Daaland AAse

Studenter reagerer på økt husleie

Føler seg utnyttet av studentbolig-aktørene midt i coronakrisen.

Linn Isabel Eielsen reagerer på at studentbolig-aktørene øker husleien under coronasituasjonen. Husleien på hybelen hun leier av Anker Studentbolig øker fra 6200 til 6400 kroner i august.

– Jeg ble satt ut. 200 kroner mer i utgifter i måneden er mye for en student. Når man har dårlig råd er 200 kroner for eksempel en uke med mat.

Hun reagerer på at husleien øker med 3,2%.

– I følge SSB har konsumprisindeksen økt med 1,4 % fra juni i fjor til juni i år, mens bolig, lys og brensel har gått ned med 3,9%. De har mindre utgifter, men allikevel velger de å øke, og ta penger fra mange permitterte studenter, sier hun.

Eielsen mener Anker Studentbolig utnytter at studenter ofte har lite erfaring fra leiemarkedet.

– Studenter godtar mer, fordi mange av oss ikke vet hvilke rettigheter vi har. Det er vanskelig å si ifra om at noe er galt, når man ikke vet at det man blir utsatt for er feil.

Svarer: Anker Studentbolig svarer på e-post. Foto: Privat

Anker Studentbolig har ikke anledning til å snakke med VG på telefon, men boligdirektør Sunniva Y. Roux svarer følgende på e-post:

– Våre boliger er konkurransemessig priset ifht Studentsamskipnaden i Oslo, og ligger godt under markedspris. Vi pusser kontinuerlig opp vår boligmasse, og justerer da ikke én og én bolig, men etterhvert hele kategorier av boligtyper. Det vil vil da kunne komme et mindre tillegg utover vanlig regulering – da disse allerede har ligget noe lavere i pris. Vi mottar få henvendelser angående redusert husleie, og vi har ingen praksis på å gi avslag. Som en stiftelse er vi avhengige av økonomisk forsvarlige resultater.

Gjelder flere aktører

Det er ikke bare hos Anker Studentbolig husleien øker.

VG har vært i kontakt med en 23 år gammel kvinne som leier hybel av Diagonale studentboliger. Hennes husleie har økt fra 8000 til 9300 kroner siden 2018, til tross for at over 120 leietakere signerte en mail til utleier Thon Eiendom i mars, med forespørsel om redusert husleie.

Svaret fra Thon Eiendom den gang var at en eventuell reduksjon måtte besluttes på høyere hold og ses an når man så utviklingen av coronaviruset.

Sentralt: Diagonale Studentboliger ligger i Bjørvika i Oslo Foto: Terje Bringedal

– Må vurdere hver sak individuelt

Ole Christian Hallerud, konserndirektør eiendom i Thon Eiendom sier han ikke kan uttale seg om enkelttilfeller, men at det er blitt gitt redusert husleie til flere ulike aktører den siste tiden.

Hallerud sier også at han ikke er kjent med detaljene i mailen som er blitt signert av leietakerne. Studentene som leier i Diagonale Studentboliger bes om å sende individuelle forespørsler om redusert leie, i følge konserndirektøren.

– Det nytter ikke med opprop, fordi vi behandler henvendelser om redusert leie individuelt.

– Men teller dette som et opprop? Det er en mail som flere har signert på.

– Ja, gjør det ikke det? Vi må i hvert fall ha individuelle forespørsler i slike tilfeller. Dersom noen har havnet i en situasjon hvor de ikke kan betale husleien sin på grunn av for eksempel permisjon henstiller vi til å ta kontakt for en egen avtale.

Direktør for SiO Bolig: Gunn Kirsti Løkka Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO

SiO dropper husleieøkning

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har valgt en annen løsning.

– Vi utsetter å øke husleien som følge av coronasituasjonen, forteller Direktør for SiO Bolig, Gunn Kirsti Løkka.

Formelt betyr dette at studentene får en rabatt på husleien tilsvarende det leien øker fra august.

– Vi ønsker å bidra med tiltak for studenter i en vanskelig situasjon. Mange har hatt en krevende vår økonomisk.

SiOs hovedstyre vedtok en tiltakspakke på 19,8 millioner i april, som følge av coronasituasjonen. Av disse pengene går 6,8 millioner til å dekke prisjusteringen for studentene. Husleieøkningen er på 3% av leien, og vil etter planen gjelde fra januar 2021.

