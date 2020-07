Nå skal flere sone med fotlenke

ALNABRU (VG) De som får dommer på opptil seks måneder eller de som har seks måneder igjen å sone, kvalifiserer nå til soning med fotlenke.

Fotlenkesoning ble introdusert som en prøveordning for domfelte i Norge i 2008. Siden da har nesten 22.000 domfelte sone fengselsstraffen med elektronisk fotlenke.

Olav (21) er en av dem. Han synes det går greit å sone med fotlenke. Han tilbringer deler av dommen sin på Alnabru ridesenter, som er tilknyttet Friomsorgen. En del av dommen hans er at han skal gjøre det som kalles meningsfullt arbeid i 20 timer i uken.

– For det meste har det gått bedre enn forventet. Vi får jobbe ute med hendene. Men det har vært vanskeligere å sitte innendørs mens andre har hatt sommerferie, sier han til VG.

– Det å bli frihetsberøvet setter ting i perspektiv. Jeg vil si at jeg angrer mer enn jeg ville gjort hvis jeg ikke fikk en dom.

Håper på 100 nye plasser

Han soner en dom på 21 dager for promillekjøring for en tid tilbake. Han mener fotlenkesoningen vil forhindre ham fra å begå ny kriminalitet.

– Men i forhold til en fengselsstraff, så vet jeg ikke. Det er jo en mildere straff å kunne være ute blant folk i det fri, enn å sitte bak lås og slå.

Lovendringen skjer fredag og trer i kraft 1. september. Den utvider ordningen med fotlenke for dommer fra fire til seks måneder. Den utvides også for dem som har under seks måneder igjen å sone av en lengre dom.

LOVENDRING: Statssekretær Thor Kleppen Sættem sier at departementet stort sett har vært fornøyd med fotlenke-ordningen, men at det blir viktig å nekte de som soner for seksuallovbrudd denne soningsformen. Foto: Ola Vatn, VG

– Lovendringen gjør det mulig å bruke fotlenke i langt flere saker enn i dag, og tror bruken vil øke med cirka 100 ekstra plasser til enhver tid. Samtidig strammer vi inn på hvilke lovbrudd man kan få fotlenke for, og det blir helt utelukket med fotlenke for dem som har begått seksuallovbrudd, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.

Han sikter til at lovendringen også skjerper inn slik at det ikke lenger blir mulig å sone med fotlenke for dem som har begått seksuallovbrudd.

Skal promilleteste seg selv

I tillegg til at ordningen utvides, medfører lovendringen at domfelte kan bli satt under et helt annet regime om det skal sone med fotlenke – nemlig med en GPS-sporer i lenken. Med en GPS-fotlenke vil alarmen gå hvis den domfelte beveger seg utenfor et allerede godkjent område. Den gamle ordningen er mer basert på tillit. Da setter et apparat lokalt en grense for hva som er soning i hjemmet. Den domfelte blir så kontaktet hvis hen beveger seg utenfor dette området utenfor allerede godkjente tidspunkter.

ALARM: Slik ser den nye GPS-fotlenken som skal brukes på dem som soner ute i det fri, men med spesielle vilkår. Alarmen går så fort den som soner beveger seg utenfor allerede godkjente soner.

Lovendringen gir også Friomsorgen mulighet til å promilleteste den domfelte uten at de selv må dra ut på hjemmebesøk, ved et «hjemme-kit» som den domfelte selv kan bruke. I tillegg åpnes det for videosamtaler gjennom en iPad som Friomsorgen vil bli særlig viktig for dem som bor i mer desentraliserte strøk.

Av de 22.000 som har fått innvilget fotlenkesoning, har 998 blitt overført til fengsel etter brudd på reglene, opplyser Justisdepartementet. Det utgjør 4,5 prosent, et tall som statssekretær Sættem i Justisdepartementet omtaler som «svært lavt».

– Bruken av fotlenke har egentlig vært en suksess og det er derfor vi synes det er greit å utvide. Vi vil ha mer bruk av det fordi det gjør det lettere å leve et normalt liv, det reduserer faren for tilbakefall og det er billigere enn fysisk fengsel, sier Sættem.

Mye ruskjøring

I 2018 var 41 prosent av dem som soner med fotlenke dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Men også bedrageridømte, domfelte for brudd på veitrafikkloven og narkotikaforbrytelser har gjennomført straffen sin ute i det fri med fotlenke.

– Vi reduserer arbeidsmengden for Friomsorgen. Det blir lettere å kontrollere på mer overraskende tidspunkt. Det betyr at vi kan ta i bruk enda flere av de plassene vi har til fotlenkesoning, sier Sættem.

24.07.20

